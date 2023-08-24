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超準「推門心理測驗」　挑一道門看看你最近需要注意什麼？

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記者曾怡嘉／台北報導

一年已經快過了3/4，今年訂下的目標你接近了嗎？最近是否覺得綁手綁腳，做什麼都差臨門一腳呢？《小紅書》有個很夯的心理測驗，選一道門就能看出你最近需要注意什麼，測過的網友都直喊準！

▲▼推門心理測驗。（圖／翻攝自小紅書）

▲（圖／翻攝自小紅書）

#眼前有4道門，你最想推開哪一扇門呢？

------（下有解析）

選A的你
請不要懷疑自己的能力

沒有人能比你更懂自己，別總是對自己感到懷疑，要相信自己是可以的，多和自己喊話鼓勵自己，要實現目標其實沒你想的那麼難，反倒是自我懷疑，才會消耗自己的精神，與其總是想東想西，不如邁開大步往前吧！


選B的你
別總是沉浸在過去

時間一直在走，代表未來有許多新的可能與嘗試在等著你，別總在感到不開心時，總是回憶過去，過去已經過去，想再多也不可能改變，倒不如放眼未來，釋懷過去、活在當下才是正解。

選C的你
請保持內心平靜

最近很多紛紛擾擾，讓你總是快樂不起來，心情浮躁又焦慮，讓你總是無法定下心來好好思考，記得無論做什麼事，保持內心平靜和平穩是第一，想要得到快樂，就必須好好過生活。

選D的你
走出舒適圈

最近的生活不差也不好，每天就是像往常一樣，循著既定的模式過日子，不想突破覺得這樣也很好，只要付出一點努力就覺得疲勞，如果不只是想安於現狀，就必須勇敢走出舒適圈。

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