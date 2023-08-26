換季敏感、頭油全都來？專家教「雙D保養法」養回穩定美肌

▲想遠換季肌膚、頭皮問題，快來試試「雙D保養法」幫你養回穩定健康美肌。（圖／翻攝IG@goodal_official、@moeka_nozaki）

記者張毓容／綜合報導 圖／品牌提供

每到換季時刻，氣溫和濕度的變化造成肌膚壓力大，讓乾燥、粗糙、敏感等不穩定的惱人「危肌」紛紛找上門，而頭皮與臉部緊緊相連，不少人換季時也容易碰到髮絲分叉、斷裂、扁塌問題，因此臉部肌膚、頭皮的保養應齊頭並進。屈臣氏美容顧問就分享一招換季保養祕訣「雙D保養法」，讓你輕鬆度過換季危機，養出穩定健康的美肌。

＃日間Ｄ：防禦（Defense）加強



季節交替之際，外界刺激因子多，頭、臉肌膚都容易出現各種不適狀況，屈臣氏美容顧問提醒早上出門前要做好「防禦Defense」，應著重在抵禦陽光傷害和環境乾燥變化侵襲。許多人都熟知臉部肌膚防曬的重要性，但容易忽略紫外線其實還會造成頭皮毛囊與頭髮毛鱗片的傷害，因此除了帽子、陽傘等基礎的物理防曬之外，可以進一步使用防曬噴霧噴撒在髮絲上，多方位抵禦紫外線威脅。

另外，早上使用含維他命C成分的保養品，不僅可以修護肌膚、提亮膚色，更能提升肌膚對環境傷害的保護力，是現今市場上的明星成分；還有加入維他命B、E、神經醯胺等成分的保養品也能形成肌膚保護膜，強化肌膚的防護能力。

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▲Melano CC高浸透維他命C集中對策面膜，8片，NT$499。

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＃晚間D：調理滋養（Develop）



隨著秋季來臨，日夜溫差、濕度變化幅度大，容易引起皮膚乾燥、粗糙、敏感、皮脂分泌不穩定，建議夜間實行「調理滋養Develop」，適時搭配頭皮清潔、去角質產品，維持毛孔的代謝循環，油性頭皮建議2～3天使用1次、中性頭皮7天一次，將在外奔波一天後的油脂髒污清除，調理頭皮、讓頭皮深呼吸後，再搭配平日修護滋養型的洗潤髮乳，能讓髮絲的養護更加柔順有感。

臉部保養部分則切忌太心急的煥膚，屈臣氏美容顧問建議應以溫和滋養為夜間保養主軸，避免在肌膚問題蠢蠢欲動時使用濃度太高的煥膚產品，以免造成肌膚更加脆弱。透過保濕型產品來為肌膚補充所需養分，打好保養穩定基礎，像是含有玻尿酸、膠原蛋白、積雪草、魚腥草等成份都是不錯的選擇，再搭配修復型面膜，耐心養成穩定的肌膚。

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