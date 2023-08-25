營養師曝「不吃早餐」3大危害！不會瘦反而更容易發胖

▲營養師提醒早餐的重要性，不吃不會瘦反而更容易發胖。

記者張毓容／綜合報導 圖／達志示意圖

不少人早上趕著上班上學或是為了減肥，就不吃早餐，但營養師沈夏冰就表示，規律且營養充分的早餐是非常重要的，且早餐提供的營養和熱量其實要佔到全天的25%～30%，如果長期不吃早餐，可能會出現以下3個健康問題，他最後也給出搭配好的「早餐公式」，選對食物搭配就能吃出健康又少負擔。

＃血糖過低，影響工作或學習狀態



早餐當中的碳水化合物，能夠維持血糖平衡，保證充沛的精力維持學習或工作狀態，尤其對於兒童而言，吃早餐還能幫助發揮學習能力，如果不吃早餐的話，血糖過低，可能會導致精神不集中、頭暈、嗜睡、躁動等情況。

＃更容易發胖



有些人會覺得，不吃早餐能減少熱量的攝取，但其實不吃早餐反而更容易發胖。沈夏冰表示，早就有些研究發現，不吃早餐會讓血糖處在一個比較低的水平，而到了午餐時就更容易出現暴飲暴食，導致午餐攝入的熱量，比以往早餐和午餐加在一起還要更多，時間一長自然就會發胖。

＃更容易得慢性病



如果長期不吃早餐更容易患上慢性疾病。有研究發現，早餐不規律，會讓第二型糖尿病的風險上升21%，而規律吃早餐的人群，出現高血壓和糖尿病這些慢性疾病的風險都會下降。

最後沈夏冰也總結，建議不僅要規律吃早餐，而且在規律的同時，要盡可能的變化飲食內容，以確保營養攝取的全面和充分，像是可以在早餐當中加入全穀物、蔬果和奶類。

他也提供一個搭配好的早餐範例給大家參考，早餐中可以選擇100g穀類，加上200g的奶類或豆類、豆製品，再加上適量的蛋白質和150g的蔬菜水果，就是一頓營養充足的早餐組合。