fb ig video ETtoday search mobile

營養師曝「不吃早餐」3大危害！不會瘦反而更容易發胖

>

▲▼ 營養師曝不吃早餐的3大壞處 。（圖／達志示意圖）

▲營養師提醒早餐的重要性，不吃不會瘦反而更容易發胖。

記者張毓容／綜合報導　圖／達志示意圖

不少人早上趕著上班上學或是為了減肥，就不吃早餐，但營養師沈夏冰就表示，規律且營養充分的早餐是非常重要的，且早餐提供的營養和熱量其實要佔到全天的25%～30%，如果長期不吃早餐，可能會出現以下3個健康問題，他最後也給出搭配好的「早餐公式」，選對食物搭配就能吃出健康又少負擔。

▲▼ 營養師曝不吃早餐的3大壞處 。（圖／達志示意圖）

＃血糖過低，影響工作或學習狀態

早餐當中的碳水化合物，能夠維持血糖平衡，保證充沛的精力維持學習或工作狀態，尤其對於兒童而言，吃早餐還能幫助發揮學習能力，如果不吃早餐的話，血糖過低，可能會導致精神不集中、頭暈、嗜睡、躁動等情況。

▲▼ 營養師曝不吃早餐的3大壞處 。（圖／達志示意圖）

＃更容易發胖

有些人會覺得，不吃早餐能減少熱量的攝取，但其實不吃早餐反而更容易發胖。沈夏冰表示，早就有些研究發現，不吃早餐會讓血糖處在一個比較低的水平，而到了午餐時就更容易出現暴飲暴食，導致午餐攝入的熱量，比以往早餐和午餐加在一起還要更多，時間一長自然就會發胖。

＃更容易得慢性病

如果長期不吃早餐更容易患上慢性疾病。有研究發現，早餐不規律，會讓第二型糖尿病的風險上升21%，而規律吃早餐的人群，出現高血壓和糖尿病這些慢性疾病的風險都會下降。

▲▼ 營養師曝不吃早餐的3大壞處 。（圖／達志示意圖）

最後沈夏冰也總結，建議不僅要規律吃早餐，而且在規律的同時，要盡可能的變化飲食內容，以確保營養攝取的全面和充分，像是可以在早餐當中加入全穀物、蔬果和奶類。

他也提供一個搭配好的早餐範例給大家參考，早餐中可以選擇100g穀類，加上200g的奶類或豆類、豆製品，再加上適量的蛋白質和150g的蔬菜水果，就是一頓營養充足的早餐組合。

關鍵字：

早餐, 健康, 減肥, 發胖, 營養師

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

陳庭妮分享夫妻小甜蜜：互穿衣服

陳庭妮分享夫妻小甜蜜：互穿衣服

周杰倫戴千萬元勞力士連撞兩大咖

周杰倫戴千萬元勞力士連撞兩大咖

林志玲戴珍珠吐金句：悶熱也要淡定的靜下

林志玲戴珍珠吐金句：悶熱也要淡定的靜下

黃宣當鬍子先生最愛LONGCHAMP香蕉包

黃宣當鬍子先生最愛LONGCHAMP香蕉包

令人稱羨的17歲！NewJeans Haerin戴滿DIOR珠寶

令人稱羨的17歲！NewJeans Haerin戴滿DIOR珠寶

夏日必備涼感保養美妝盤點

夏日必備涼感保養美妝盤點

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

營養師推的5款低卡零食快筆記

營養師推的5款低卡零食快筆記

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

關鍵3招預防「夏季熱老化」

關鍵3招預防「夏季熱老化」

ET Fashion

推薦閱讀

最有機會脫單！2023年末桃花運最旺4大星座　金牛將等到優質對象

最有機會脫單！2023年末桃花運最旺4大星座　金牛將等到優質對象

即使不愛也不會分手三大星座！TOP 1特別念舊情　曾相愛過的地位不會變

即使不愛也不會分手三大星座！TOP 1特別念舊情　曾相愛過的地位不會變

超準「推門心理測驗」　挑一道門看看你最近需要注意什麼？

超準「推門心理測驗」　挑一道門看看你最近需要注意什麼？

狂掉髮好煩惱？皮膚科醫師教「養髮3秘訣」：5個壞習慣先改掉 香蕉才排第二！營養師曝「水果含糖排行榜」減脂期要留意 韓劇《Moving異能》8金句：超能力算什麼？同理心才是一個人真正的能力 聞膩了花果香？噴上5款「溫柔木質香」，開啟美好的一天 營養師曝「不吃早餐」3大危害！不會瘦反而更容易發胖 5個習慣讓你在生活中「默默破財」　戒掉一年存款增加很有感 抗老又助減肥！營養師大推5種「紫色食物」讓你越吃越年輕

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面