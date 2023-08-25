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用再貴保養品都沒用！5個「NG護膚習慣」　讓膚況越來越差

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▲NG保養習慣。（圖／Unsplash）

▲魔鬼藏在細節處，留意以下幾點以免保養白做工。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

每天勤勞保養，但膚況就是不見起色，用再貴的精華也沒用，這時候不妨審視一下，你保養習慣是否出了錯，盤點5個錯誤的護膚習慣，趕快改掉讓肌膚大復活！

#油肌用清水洗臉

早上醒來，其實臉上的肌膚不如你想像的乾淨，若你為乾性、中性肌膚或許早上用清水帶過即可，但是若為油性肌膚，建議還是搭配洗臉產品使用，才能徹底清潔。

#化妝水倒在手上

其實化妝水應該怎麼用，專家有不同意見，基本上化妝水是洗臉之後的第一個步驟，很多人習慣直接把化妝水倒在手上，用拍打方式幫忙醒膚，但倒在手上化妝水容易流掉，不僅浪費也起不了清潔作用，建議倒在化妝棉上，順著肌膚紋理擦拭就好。

▲NG保養習慣。（圖／Unsplash）

#洗臉順便卸妝

很多人認為出門只塗防曬或飾底乳就不需要卸妝，為了省是用洗面乳簡單帶過就可以，這樣一來容易使得殘妝堆積毛孔，當毛孔阻塞之後，肌膚就容易敏感冒痘，記得卸妝洗臉最好做到兩個步驟，否則後續塗再貴的保養品都白費。

#眼霜大力塗抹

眼部肌膚是整張臉最薄且脆弱的地方，經不起大力拉扯，容易生成紋路，所以塗抹眼霜是要放輕手勢，用手指彈點按摩，取代來回拉扯，越溫柔對待眼周才最適當。

▲NG保養習慣。（圖／Unsplash）

#面膜敷久一點更好

面膜通常一片不便宜，不少人為了物盡其用，總喜歡把面膜敷到快乾才取下，其實膚面膜最好以20分鐘為限，敷太久要考慮肌膚耐受性問題，容易造成敏感不說，肌膚反而越敷越乾。

關鍵字：

錯誤保養, 錯誤習慣, 護膚, 保養

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