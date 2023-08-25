fb ig video ETtoday search mobile

勞力士併購百年錶店！　版圖橫跨經銷「一條龍」

>

▲▼Rolex併購Bucherer 。（圖／翻攝IG）

▲鐘錶龍頭勞力士宣布收購全球最大的奢侈手錶零售商之一的Bucherer。（圖／翻攝Rolex IG）

記者陳雅韻／台北報導

錶界今傳來重磅消息，龍頭品牌勞力士（Rolex）宣布收購全球最大奢侈手錶零售商之一的寶齊萊（Bucherer），Bucherer自1888年創立以來，始終是家族經營，版圖橫跨歐美，擁有超過100家店舖，鑒於第三代經營者Jörg Bucherer沒有直系後代，決定出售公司，首選便是與Bucherer合作關係緊密的勞力士，此舉對未來勞力士其他經銷商是否有進一步的影響，深受關注。

▲▼Rolex併購Bucherer 。（圖／翻攝IG）

▲Carl-Friedrich Bucherer與妻子Luise於1888年創立Bucherer店，開啟成功的家族事業。（圖／翻攝寶齊萊官網）

Carl-Friedrich Bucherer與妻子Luise於1888年在瑞士琉森創立Bucherer鐘錶珠寶店，並擴展出自家工坊與錶廠，百年來維持家族經營，是錶界聲譽卓著的零售商，第三代傳人Jörg G.Bucherer於2001年將同名鐘錶品牌寶齊萊（CARL F. BUCHERER）獨立出來，更專注發展發展製錶事業，外緣自動上鍊機芯便是代表作之一。

勞力士決定收購Bucherer，除了商業考量，也凸顯雙方多年來的情誼，Bucherer創辦人兒子Ernst Bucherer慧眼識英雄，從1924年起與勞力士創辦人Hans Wilsdorf緊密合作，在品牌發展初期大力支持，至今Bucherer是勞力士最重要的經銷商之一，發展二手錶事業的第一步也選在Bucherer販售。勞力士將等待官方批准正式收購Bucherer，未來兩家公司仍維持獨立營運模式。

►宋慧喬一出手破百萬　勞力士疊搭金手環超吸睛

►風・Luxury／馬克華柏格很夠力！　搶到限量6只「錶王」工藝錶
 

關鍵字：

Rolex, 勞力士, Bucherer, 寶齊萊

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

陳庭妮分享夫妻小甜蜜：互穿衣服

陳庭妮分享夫妻小甜蜜：互穿衣服

周杰倫戴千萬元勞力士連撞兩大咖

周杰倫戴千萬元勞力士連撞兩大咖

林志玲戴珍珠吐金句：悶熱也要淡定的靜下

林志玲戴珍珠吐金句：悶熱也要淡定的靜下

黃宣當鬍子先生最愛LONGCHAMP香蕉包

黃宣當鬍子先生最愛LONGCHAMP香蕉包

令人稱羨的17歲！NewJeans Haerin戴滿DIOR珠寶

令人稱羨的17歲！NewJeans Haerin戴滿DIOR珠寶

夏日必備涼感保養美妝盤點

夏日必備涼感保養美妝盤點

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

營養師推的5款低卡零食快筆記

營養師推的5款低卡零食快筆記

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

關鍵3招預防「夏季熱老化」

關鍵3招預防「夏季熱老化」

ET Fashion

推薦閱讀

DAMIANI雛菊珠寶靈感源自時尚王后　立體動物手環更搶戲

DAMIANI雛菊珠寶靈感源自時尚王后　立體動物手環更搶戲

韓韶禧胸前挖洞微性感　別3個童趣胸針迷死人

韓韶禧胸前挖洞微性感　別3個童趣胸針迷死人

周冬雨直角肩與美背全都露　鍊墜反戴太吸睛

周冬雨直角肩與美背全都露　鍊墜反戴太吸睛

劉冠廷卡地亞鑽戒套牢孫可芳　經典款1克拉約55萬起 情書造型首飾助攻七夕表白　星月相隨設計甜蜜放閃 宋慧喬一出手破百萬　勞力士疊搭金手環超吸睛 藏家買下1.7億香奈兒獅子項鍊大方借展　金高銀戴的珠寶同場秀 Jennie露馬甲線挺華裔設計師　50萬香奈兒金錶也搶鏡 喬治傑生葡萄首飾閃鑽光　純銀款髮夾氣質加分 台北101鐘錶大賞祭出世界唯一作品　配最高享9%回饋太誘人

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面