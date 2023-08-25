勞力士併購百年錶店！　版圖橫跨經銷「一條龍」

▲鐘錶龍頭勞力士宣布收購全球最大的奢侈手錶零售商之一的Bucherer。（圖／翻攝Rolex IG）

記者陳雅韻／台北報導

錶界今傳來重磅消息，龍頭品牌勞力士（Rolex）宣布收購全球最大奢侈手錶零售商之一的寶齊萊（Bucherer），Bucherer自1888年創立以來，始終是家族經營，版圖橫跨歐美，擁有超過100家店舖，鑒於第三代經營者Jörg Bucherer沒有直系後代，決定出售公司，首選便是與Bucherer合作關係緊密的勞力士，此舉對未來勞力士其他經銷商是否有進一步的影響，深受關注。

▲Carl-Friedrich Bucherer與妻子Luise於1888年創立Bucherer店，開啟成功的家族事業。（圖／翻攝寶齊萊官網）

Carl-Friedrich Bucherer與妻子Luise於1888年在瑞士琉森創立Bucherer鐘錶珠寶店，並擴展出自家工坊與錶廠，百年來維持家族經營，是錶界聲譽卓著的零售商，第三代傳人Jörg G.Bucherer於2001年將同名鐘錶品牌寶齊萊（CARL F. BUCHERER）獨立出來，更專注發展發展製錶事業，外緣自動上鍊機芯便是代表作之一。

勞力士決定收購Bucherer，除了商業考量，也凸顯雙方多年來的情誼，Bucherer創辦人兒子Ernst Bucherer慧眼識英雄，從1924年起與勞力士創辦人Hans Wilsdorf緊密合作，在品牌發展初期大力支持，至今Bucherer是勞力士最重要的經銷商之一，發展二手錶事業的第一步也選在Bucherer販售。勞力士將等待官方批准正式收購Bucherer，未來兩家公司仍維持獨立營運模式。