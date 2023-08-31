40歲韓志旼短髮超減齡　5款短髮範本可帥可甜跟著剪

實習記者劉于禎／綜合報導

Netflix新劇《摸心第六感》是由擁有讀心術的鄉村女獸醫（韓志旼 飾）遇上被降職的刑警（李民基 飾），兩人攜手偵破鄉間的犯罪案件，而劇中韓志旼俏皮活潑的短髮超級減齡，完全看不出已經40歲了，彷彿隔壁的清純高中生，想要跟著姊姊一起凍齡就一定要來試試以下幾款展現個性、一秒吸睛的超美短髮。

▲韓志旼短髮超級減齡。（圖／IG@roma.emo）



仙氣內彎

連喬妹都愛的髮型！這款在耳下5CM短髮前提下加入了層次與大彎，擺脫了長髮的壓迫感，讓你有精神的同時又能增添幾分溫柔仙氣，像喬妹一樣選擇透膚深V上衣搭配這款髮型，達到減齡卻又不失氣質的效果。

耳下一刀切

2023最流行的髮型莫過於此，結合性感與帥氣於一身的俐落一刀切短髮，配上大地色系的妝容瞬間化身高冷跩姊，看似難以親近，卻又有著讓人情不自禁想多看兩眼的魅力。

▲耳下一刀切。（圖／小紅書＠重慶專注短髮設計-蘇辰）



精靈短髮

這款超可愛耳上精靈短髮超好打理，簡直就是懶人福音，自帶一種俏皮和自信的氛圍，張鈞甯、高俊熙、安海瑟薇都剪過，不同的髮色自然散發仙氣，敢於接受挑戰的女孩絕對不能錯過！

▲精靈短髮。（圖／小紅書＠丰哥哥）



高層次鮑伯頭

相較於低層次鮑伯頭給人較親切、鄰家女孩的感覺，高層次鮑伯頭給人的個性感比較強烈，露出的頸部線條是迷人小心機。





狼尾短髮

狼尾髮型是一種前短後長的高層次髮型，最具代表的就是韓星李周映的狼尾頭，明顯的髮尾層次營造出率性感，長、短髮都可剪，變化很多男女生都適合。

▲狼尾短髮。（圖／IG@i_icaruswalks）