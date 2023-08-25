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CITIZEN賣到缺貨高階錶新增日期窗　面盤灑金箔也吸睛

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▲▼CITIZEN,Grand Seiko 。（圖／公關照）

▲The CITIZEN Cal.0210機械錶增添日期顯示功能，型號NC1000-51E款未定價。（圖／CITIZEN提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

CITIZEN於2年前發表高階錶款The CITIZEN Cal.0200機械錶大獲好評，即便是頂規的逾27萬元定價，依然吸引品牌忠實擁護者與鐘錶收藏家珍藏，一錶難求。今再發布增加日期顯示的Cal.0210腕錶，維持前一代採用無卡度游絲擺輪結構、精密擒縱系統，以及超越瑞士天文台認證標準達日誤差-3至+5秒的高精準度，厚度僅增加0.3mm，滿足需要日期功能的錶迷，面盤則有火山熔岩黑與雲端銀白色兩款。

▲▼CITIZEN,Grand Seiko 。（圖／公關照）
▲The CITIZEN Cal.0200皓雪翔鷹限量款腕錶，台灣限量15只，未定價。

The CITIZEN深受藏家喜愛的Cal.0200機芯錶款，則推出全球限量200只、台灣限量15只的皓雪翔鷹錶，以電鑄技術於面盤展現白雪皚皚的景致，與黑色陶瓷錶圈、日本傳統技法製作的姬路黑棧革錶帶形成強烈對比；另一只箔金羽鷹限量款 Cal.A060高精準光動能萬年曆腕錶也展現日本古老工藝，職人運用砂子蒔技法將金箔網篩後，再一筆一畫在土佐和紙面盤上覆上金箔，代表每一款錶均是獨一無二。

▲▼CITIZEN,Grand Seiko 。（圖／公關照）
▲The CITIZEN箔金羽鷹限量款 Cal.A060高精準光動能萬年曆腕錶，台灣限量15只，128,000元。

▲▼CITIZEN,Grand Seiko 。（圖／公關照）
▲The CITIZEN箔金羽鷹限量款 Cal.A060高精準光動能萬年曆腕錶，透明錶背顯露22K金自動盤。

Seiko旗下高級品牌Grand Seiko，也經常將日本景致或工藝融入其中，今年推出來自Micro Artist Studio微型藝術工坊、搭載全雕刻錶殼的全新手動上鍊Spring Drive限量錶，從信州東部北八岳的山腳下的白樺樹森林在隆冬時節覆上白雪景象獲得啟發，銀色面盤與鉑金錶殼由雕刻師悉心雕刻出溝紋，完美呈現白樺樹樹海模樣，限量50只。

▲▼CITIZEN,Grand Seiko 。（圖／公關照）
▲Grand Seiko Masterpiece Collection手工雕刻手動上鍊Spring Drive限量版腕錶SBGZ009。（圖／Grand Seiko提供）

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CITIZEN, Grand Seiko

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