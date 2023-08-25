保濕做好才能讓肌膚美白、控油更高效！4步驟爆水單品一抹就有感

記者李薇／台北報導

夏季很多人都會想到控油、美白，但其實肌膚最基礎的關鍵，就是保濕，擁有好的濕潤膚況，才能讓後續保養都可以更有效果，以下就盤點必備單品，身為膚況無光澤、暗沉的人，先從這一步做起吧。

＃前導：ALBION AI奇蹟修復露

肌膚常常會遇到保養好像吸收效果不好的狀況，很可能是肌膚受損或是老廢角質過多導致，這時，一瓶清爽的前導精華會是很好的助手，ALBION一直默默超熱銷的AI奇蹟修復露，再次進行全方位更新，以奈米超導修復因子搭配奈米超微傳送技術，可以讓水精華立刻滲透進肌膚底層。

＃化妝水：DR.WU 玻尿酸保濕精華化妝水

MIT醫美保養品牌DR.WU的玻尿酸保濕精華化妝水，一直都是明星商品，帶有一點精華感的凝露質地，不慣是手擦還是搭配化妝棉濕敷，都可以輕鬆養護出細緻透亮的膚況，超百搭質地一抹立刻有感澎潤，裡面更有智慧型玻尿酸水循環科技，潤澤效果更加強。

＃精華液：AHC 瞬效保濕B5微導玻尿酸精華

韓系醫美保養品牌AHC憑藉神仙水，穩居熱銷寶座，保濕這件事品牌可以說是做到爐火純青，從之前就推出的玻尿酸精華，一上市立刻成為明星商品，超好吸收的質地，真的比水還要潤澤又能滲透進肌膚，用過真的回不去，單擦、厚擦都可以隨時保持濕潤飽滿。

＃乳霜：AHC 奇肌賦活B5微導雙槽爆水面膜

這一瓶被稱為是面膜的單品，因為有著如同面膜等級的爆水補充，加上獨特的雙重質地，因此定位非常特別，一邊是透明凝凍材質，可以厚敷，也可以作為晚安面膜使用，另一邊的輕質乳霜，更是可以在肌膚缺油的時候，適時補充滋潤度，雙效合一的單品可以隨膚況使用，真的是超貼心。