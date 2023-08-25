fb ig video ETtoday search mobile

最奢華五星級下午茶1600元有找！鹹甜交錯手工製作有夠美味

>

記者李薇／台北報導、攝影　圖／品牌提供

天氣炎熱，不想出去外面曬太陽，又想找閨蜜聚聚，以下多間下午茶絕對是相約好地點，吹著冷氣吃著高級點心，真的是人間一大享受。

＃伊麗莎白雅頓 X 青隅 夏日橙燦下午茶饗宴

▲伊麗莎白雅頓,青隅,肌膚之鑰,TWG Tea,bamford,高雄洲際酒店,下午茶。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

伊麗莎白雅頓運用最頂級的艾地苯系列為靈感，與文華東方的夢幻餐廳青隅合作，推出橙燦下午茶饗宴，經典款每套1580元、香檳款每套2180元、魚子醬款每套4280元，運用經典的艾地苯橘色製作出各種精緻美味的點心，鮮豔色彩立刻讓人視覺耳目一新，重點是從鹹點、甜點每一個都奢華小巧又可愛，吃下口瞬間更是馬上充滿粉色泡泡，立刻有戀愛的感覺，不愧是最頂奢下午茶，還沒品嚐過的趕快預約起來。

＃肌膚之鑰 X TWG Tea 精質光采珍寵茶香饗宴

▲伊麗莎白雅頓,青隅,肌膚之鑰,TWG Tea,bamford,高雄洲際酒店,下午茶。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

將英國貴族下午茶習慣結合頂級保養，肌膚之鑰與品茶天花板TWG Tea合作，推出全新的下午茶饗宴，將保養品常見的成分：白金絲繭、日本珍珠、茶胺酸、當歸及紫蘇等，設計出鹹甜都有的美味茶點，並且搭配專屬的精緻茶品，讓視覺與味覺都獲得極緻滿足。

＃bamford X 高雄洲際酒店 女爵花園聯名午茶饗宴

▲伊麗莎白雅頓,青隅,肌膚之鑰,TWG Tea,bamford,高雄洲際酒店,下午茶。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

療癒品牌bamford總以清爽自然的天然成分，成為都市人逃避喧囂的一片淨土，這次更是攜手高雄洲際酒店，推出女爵花園下午茶，以創辦人Carole Bamford最愛的花園為主軸，將鼠尾草、柑橘、迷迭香、薰衣草等成分，製作出美味下午茶，讓人吃下瞬間也立刻有療癒的感覺。 

►第一眼看到什麼？測出你不為人知的近況

►天生就有曖昧體質的三大星座女！TOP 1簡直人間發電機，舉手投足都滿滿魅力

►單身女最愛男友職業「工程師」蟬聯奪冠！男性則最愛肉感小護士更可愛

 

關鍵字：

伊麗莎白雅頓, 青隅, 肌膚之鑰, TWG Tea, bamford, 高雄洲際酒店, 下午茶

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

陳庭妮分享夫妻小甜蜜：互穿衣服

陳庭妮分享夫妻小甜蜜：互穿衣服

周杰倫戴千萬元勞力士連撞兩大咖

周杰倫戴千萬元勞力士連撞兩大咖

林志玲戴珍珠吐金句：悶熱也要淡定的靜下

林志玲戴珍珠吐金句：悶熱也要淡定的靜下

黃宣當鬍子先生最愛LONGCHAMP香蕉包

黃宣當鬍子先生最愛LONGCHAMP香蕉包

令人稱羨的17歲！NewJeans Haerin戴滿DIOR珠寶

令人稱羨的17歲！NewJeans Haerin戴滿DIOR珠寶

夏日必備涼感保養美妝盤點

夏日必備涼感保養美妝盤點

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

營養師推的5款低卡零食快筆記

營養師推的5款低卡零食快筆記

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

關鍵3招預防「夏季熱老化」

關鍵3招預防「夏季熱老化」

ET Fashion

推薦閱讀

爛男都怕的三大星座女！TOP 1根本渣男剋星，讓對方撩不成還淪陷

爛男都怕的三大星座女！TOP 1根本渣男剋星，讓對方撩不成還淪陷

虞書欣穿澎澎裙變優雅芭蕾舞者　完全零贅肉身材秀大長腿太仙！

虞書欣穿澎澎裙變優雅芭蕾舞者　完全零贅肉身材秀大長腿太仙！

再也不怕歲月痕跡！三款「神級乳霜」逆齡超給力　滋潤也能無油夠厲害

再也不怕歲月痕跡！三款「神級乳霜」逆齡超給力　滋潤也能無油夠厲害

「行走費洛蒙」瘦子三點不露秀6塊腹肌太MAN！粉絲想看又害羞大呼：有夠帥 網瘋傳「棉花棒洗頭法」超狂！洗完5天髮根都蓬鬆豐盈 等於現賺一個行李箱！samsonite限定款下殺6折、萬元有找　最實用尺寸必敗 8月戀愛運最強三大星座！TOP 1桃花從不間斷，將有機會遇到真愛 99%的人都錯了！眼藥水常見使用誤區：點眼球上、睡前用都不建議 最能拴住男人心的三大星座女！TOP 1心思如水捉摸不定，掌控人心根本天賦 想用A醇、酸類怕爛臉？Goss大叔超狂「短時接觸法」秒速抗老回春

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面