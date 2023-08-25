最奢華五星級下午茶1600元有找！鹹甜交錯手工製作有夠美味

記者李薇／台北報導、攝影 圖／品牌提供

天氣炎熱，不想出去外面曬太陽，又想找閨蜜聚聚，以下多間下午茶絕對是相約好地點，吹著冷氣吃著高級點心，真的是人間一大享受。

＃伊麗莎白雅頓 X 青隅 夏日橙燦下午茶饗宴

伊麗莎白雅頓運用最頂級的艾地苯系列為靈感，與文華東方的夢幻餐廳青隅合作，推出橙燦下午茶饗宴，經典款每套1580元、香檳款每套2180元、魚子醬款每套4280元，運用經典的艾地苯橘色製作出各種精緻美味的點心，鮮豔色彩立刻讓人視覺耳目一新，重點是從鹹點、甜點每一個都奢華小巧又可愛，吃下口瞬間更是馬上充滿粉色泡泡，立刻有戀愛的感覺，不愧是最頂奢下午茶，還沒品嚐過的趕快預約起來。

＃肌膚之鑰 X TWG Tea 精質光采珍寵茶香饗宴

將英國貴族下午茶習慣結合頂級保養，肌膚之鑰與品茶天花板TWG Tea合作，推出全新的下午茶饗宴，將保養品常見的成分：白金絲繭、日本珍珠、茶胺酸、當歸及紫蘇等，設計出鹹甜都有的美味茶點，並且搭配專屬的精緻茶品，讓視覺與味覺都獲得極緻滿足。

＃bamford X 高雄洲際酒店 女爵花園聯名午茶饗宴

療癒品牌bamford總以清爽自然的天然成分，成為都市人逃避喧囂的一片淨土，這次更是攜手高雄洲際酒店，推出女爵花園下午茶，以創辦人Carole Bamford最愛的花園為主軸，將鼠尾草、柑橘、迷迭香、薰衣草等成分，製作出美味下午茶，讓人吃下瞬間也立刻有療癒的感覺。