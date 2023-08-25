LE CREUSET年度最大特賣最低3折　京站萬件女鞋配件出清299元起

▲LE CREUSET舉行年度最大規模特賣，鑄鐵鍋單品現省近萬元，此圖為情境圖，內單品非特賣商品。（圖／各業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

初秋正是居家換季的日子，不少廠商也開始推出特賣回饋消費者，法國鑄鐵鍋品牌LE CREUSET今（8／25）起於新光三越信義新天地劇場舉辦夏季特賣會，多款商品最低3折起就能帶回家，還推出每日一物限量優惠，好評的鑄鐵鍋直接現省9,000元不囉唆；京站因應地下一樓改裝，也推出上萬件女鞋配飾出清優惠，單件299元起讓你打點冬季亮點。

法國百年精品鍋具LE CREUSET 於8／25至8／30期間，推出年度最大回饋特賣會「夏日購物嘉年華」，於新光三越信義新天地A11 6F信義劇場限時6天開搶，現場超過600件各式熱銷經典鑄鐵鍋具、明星商品、瓷器及調理配件，最特別的是還有免費廚藝教室，同步在現場開課，讓你馬上學會怎麼用，服務做好做滿。

而消費者最關注的折扣，則打出最低3折起，單筆消費滿1萬元還可現抵500元，滿額再加碼滿額禮。此外另推出每日一物，8／25就有20吋山茶花燉飯鐵鍋，原價10,800元，特價4,500元、8／26推24吋圓鑄鐵鍋，原價16,000元，特價6,600元、8／27推26吋淺底鐵鍋原價10,500元，特價4,000元。

此外單筆結帳金額滿8,000元，可獲迷你碗贈品一只，且可以加購價購買指定商品，包括原價11,800的20吋3S單柄深炒鍋，加購價1,500元就可帶回家、原價14,800元的24吋Biply雙耳深湯鍋，加購價花2,600元就能購買，共有9款加購價商品可選擇。

京站時尚廣場因應B1改裝，從即起至9／24期間舉辦「女鞋及飾品改裝出清特賣會」，現場有超過萬雙鞋及飾品的規模出清，鞋款包括運動鞋、休閒鞋、短筒靴、低跟鞋、造型便鞋、尖頭鞋等多種款式，最低499元起，還有約上千雙鞋特價後不到790元就能帶回家。

參加改裝出清品牌包括PlayBoy、KEDS、Avivi、ORiental TRaffic等9家少淑女鞋為主的廠商，鞋款也相當多樣，包括上班的辦公鞋、跟鞋，以及平時外出的平底鞋、休閒鞋款，還有運動時的運動鞋等都有，飾品則有品牌Cherie、W.soul、果銀等5家品牌，包含項鍊、耳環、髮飾等萬樣商品進行超低折扣下殺，特價299元起。

京站表示，特賣特價同時還推悠遊付好康回饋，即起到9／30前使用悠遊付，享筆筆消費最高回饋4%（單筆回饋上限150元）。等同層層優惠，出清區域也將在10月下旬開幕全新專區「Qlice的夢遊鞋境」，屆時將有全台首櫃「MISCH MASCH」女裝、女鞋品牌「BYHUE」等與4家飾品。