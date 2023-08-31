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Lisa、Jisoo短指甲指彩可愛看不膩　3款流行範本美甲控必看

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實習記者劉于禎／綜合報導

美甲是點亮整體造型的細節，比起華麗、浮誇的長甲，近來許多藝人明星都紛紛加入短款美甲的行列，不只更好活動，簡單優雅的款式在社交和工作場合也顯得自然輕奢，逐漸開始取代長款美甲成為主流。

 
 

▲▼ 短款美甲。（圖／ＩＧ）▲▼ 短款美甲。（圖／ＩＧ）

▲許瑋甯、Jisoo短款美甲。（圖／翻攝自IG@anno8o7、@sooyaaa__）

今年短款美甲流行簡約、輕裸的色調，不用過於浮誇的設計，只需選擇喜歡的基底色，單塗或搭配可愛塗鴉、小物元素就很獨特，像BLACKPINK Lisa的淡粉色美甲就跟上甜美芭比風；許瑋甯以咖啡色調搭配CHANEL PREMIÈRE腕錶，是初秋優雅必備，Jisoo黑色美甲畫上白色星星打造酷黑辣妹風，以下3個短款美甲指彩範本，女孩們快找美甲師報到。

日常簡約款

大多以單色、線條、色塊、暈染為主的日常簡約款，非常適合上班族，低調中帶著優雅，點綴有質感的銀色線條就能非常的出眾。

▲▼ 短款美甲。（圖／ＩＧ）

▲日常簡約短款美甲。（圖／IG@short.nailsss）

可愛塗鴉款

不同於低調的日常款式，加上鮮豔色彩的小圖案，馬上變得俏皮又可愛，節日可選擇適合的塗鴉元素，應景還非常的減齡。

▲▼ 短款美甲。（圖／ＩＧ）

▲可愛塗鴉短款美甲。（圖／IG @short.nailsss）

立體奢華款

在日常款或塗鴉款的基礎加上水滴、珍珠元素，就能讓美甲非常有立體感，即使是短款也不失奢華氣息，十指不同圖案獨特又精緻，非常適合喜歡華麗高貴的女生。

▲▼ 短款美甲。（圖／ＩＧ）

▲立體奢華款短款美甲。（圖／IG@short.nailsss、@galleria5.art）

關鍵字：

短美甲, 美甲, 立體, 簡約, 日常

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