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余文樂「自虧有白髮」隔6年現身公開活動　推薦戶外神器專心帶娃

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記者鮑璿安／台北報導

瑞典品牌THULE打造全台首見戶外裝備全品快閃店，今（25日）邀請港星余文樂站台，將近6年沒有出席公開活動的他，以輕鬆的山系打扮現身，余文樂不怕狀態受到檢視，幽默自嘲，「拍照的時候鬍子白是真的白，頭髮也白，我個人是喜歡年紀大的自己」。

▲▼余文樂THULE快閃店記者會。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼余文樂THULE快閃店記者會。（圖／記者黃克翔攝）

▲余文樂出席THULE快閃店記者會。（圖／記者黃克翔攝）

余文樂2017年與王棠云結婚後育有一子一女，近年來減少幕前工作，與妻子定居台灣，前幾年患上驚恐症導致自己出現呼吸困難、手抖的問題，這次再度現身參與公開活動，被問到病情是否好轉？他表示，「很久沒有拿麥克風了，現在感覺好多了。」恰好前幾日是七夕情人節，兩人如何度過？余文樂笑說：「我完全沒有節日觀念， 我只知道2月14日，我算是節日怪咖，跟我太太沒有這個觀念，我們很低調。」

▲▼余文樂THULE快閃店記者會。（圖／記者黃克翔攝）

▲余文樂注重戶外用品的安全與實用性。（圖／記者黃克翔攝）

這次受到THULE邀請站台快閃店，余文樂分享自己喜愛的戶外運動，包含騎車、打球、陪小孩玩耍，也是因為有小孩後，他在選擇戶外用品方面最注重安全與實用性，「我是潔癖的人，會把全部東西放得很整齊，所以去到戶外是很矛盾的，要安排得簡單一點。」余文樂推薦品牌的露營車頂帳，有軟殼式或硬殼式車頂帳可輕鬆安裝在汽車的車頂架上，他說：「我在日本就有看過車頂帳篷，一打開就可以用，小孩可以在上面跳來跳去，而且這是離開地面的，我感覺會比較乾淨。」

▲THULE 。（圖／品牌提供）

▲THULE提供多元戶外用品    。（圖／品牌提供）

▲戶外 。（圖／品牌提供）

▲Thule Paramount系列筆電後背包。（圖／品牌提供）

THULE戶外裝備品牌概念快閃店即日起至9月17日，期間限定展示最新款Thule Approach車頂帳及Thule Caprock車頂盤外，也有最新一代的Thule Paramount系列大地色包括斜背包、托特包、單肩包，集結從城市到戶外的裝備。

▲戶外 。（圖／品牌提供）

▲THE NORTH FACE推出全新Summit巔峰系列秋冬越野跑裝備。（圖／品牌提供）

同時，THE NORTH FACE推出全新Summit巔峰系列秋冬越野跑裝備，防水透氣外套採用FUTURELIGHTTM 3L外層，創新奈米紡紗工藝讓外套外層更具防護性和舒適性，既輕量化更具有防水和透氣雙重性能，使跑者在賽程或訓練途中無憂前進。

關鍵字：

余文樂, THULE, 王棠云

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