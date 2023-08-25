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陳柏霖潮服配AP金錶帥翻　極簡聯名錶又要搶翻了

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▲▼ AP陳柏霖 。（圖／公關照）▲AP品牌好友陳柏霖受邀到東京參加聯名錶發表活動。（圖／AP提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

錶界跨界聯名再創驚喜！瑞士名錶AP（Audemars Piguet，愛彼表）於日本東京發表與美國時尚設計師Matthew Williams個人品牌1017 ALYX 9SM攜手推出聯名錶，品牌特別邀請男星陳柏霖共襄盛舉，他連換休閒洞洞裝與黑色潮服搭配最新金錶，網友一面倒喊「好帥」。

▲▼ AP陳柏霖 。（圖／公關照）
▲陳柏霖佩戴AP Royal Oak皇家橡樹系列1017 ALYX 9SM限量聯名腕錶。

設計師Matthew Williams是法國品牌Givenchy創意總監，同時擁有個人品牌1017 ALYX 9SM，AP此次與他的品牌合作推出5款錶，以極簡風與純色調設計為主軸，打造錶徑37毫米18K金Royal Oak皇家橡樹系列自動上鍊腕錶、41毫米計時碼錶，以及18K白金Royal Oak Offshore皇家橡樹離岸型自動上鍊計時碼錶 42 毫米18K白金與18K金款，有趣的是計時盤全消失無蹤，只在3、6和9時位置留下三根指針旋轉指示，「1017 ALYX 9SM」字樣則設於6時方向，特別的設計勢必又要搶翻了。

▲▼ AP陳柏霖 。（圖／公關照）
▲時裝設計師Matthew Williams戴18K白金1017 ALYX 9SM計時碼錶42毫米款3,530,000元。

▲▼ AP陳柏霖 。（圖／公關照）
▲AP Royal Oak皇家橡樹系列1017 ALYX 9SM 限量聯名系列自動上鍊錶37毫米款2,328,000元。

此外，AP與設計師Matthew Williams還為現場慈善拍賣會打造了全球唯一的Royal Oak皇家橡樹系列自動上鍊計時碼錶，採用18K金製成的雙色錶殼與鍊帶，搭配經垂直霧面打磨的黑色PVD鍍膜18K金錶面，拍賣所得將捐給Kids in Motion與Right to Play兩家非營利組織，為弱勢兒童提供教育資源。

▲▼ AP陳柏霖 。（圖／公關照）
▲AP Royal Oak Offshore皇家橡樹離岸型系列1017 ALYX 9SM 限量聯名孤品腕錶。

陳柏霖今年與東京特別有緣份，6月受香奈兒（CHANEL）之邀，到東京欣賞Chanel Métiers d'art 工坊系列大秀，對於品牌工藝細節追求感到非常敬佩，當天他也與不少巨星級的香奈兒之友寒暄合影，包括「暮光女」克莉絲汀史都華（Kristen Stewart），兩人對著鏡頭眨眼、吐舌，模樣俏皮，展現好交情。

▲▼陳柏霖 。（圖／翻攝IG）
▲陳柏霖今年6月受香奈兒之邀到東京欣賞Chanel Métiers d'art工坊系列大秀，與克莉絲汀史都華開心合影。（圖／翻攝chenbolin IG）

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關鍵字：

AP, Audemars Piguet, 愛彼, CHANEL, 香奈兒, 陳柏霖

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