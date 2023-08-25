林依晨收老公珠寶藏不住笑意　上億Dior上身變「剛毅女王」

▲林依晨以俐落白色Dior褲裝搭配Galons Dior祖母綠戒指與祖母綠項鍊。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳雅韻／台北報導

Dior Joaillerie在台舉辦年度Les Jardins de la Couture高級珠寶暨腕錶展，薈萃逾230件珠寶與腕錶作品，總價值約45億新台幣，今晚舉辦貴賓晚宴，林依晨與楊祐寧盛裝出席盛會，林依晨被問到老公是否送過珠寶，她甜笑說：「有呀！」至於買精品是否考慮傳承？她說：「物質和非物質都有。」而身在女人國的楊祐寧，透露看珠寶還是以老婆為主，他說：「是不用傳給女兒啦！老婆比較會有這種想法。」

▲楊祐寧（左）與林依晨一同參加Dior珠寶晚宴。（圖／記者林敬旻攝）

林依晨今晚連換兩套珠寶，一套是此次Dior珠寶展最高價的Les Jardins de la Couture的Buissons Couture紅寶石項鍊與戒指，她覺得戴上後像「剛毅女王」，在家她教育女兒也是剛毅與柔美並存，時而白臉、時而扮黑臉，她想傳承給女兒的非物質精神是正向的價值觀與生存技能，可傳承的物質則以藝術品或珠寶為主。

▲楊祐寧正裝上別著Dior Galons Linge鑽石胸針。（圖／記者林敬旻攝）

剛喜迎二女兒的楊祐寧，今晚別著Dior高級訂製服啟發的編織造型Galons Marquise鑽石胸針亮相，他表示雖然珠寶非女性專屬，但心思仍替剛做完月子的老婆挑選，他說：「我不是浪漫的人，買珠寶這類高價的東西還是會問她意見，希望她常戴。」

▲李銘順日前受邀出席卡地亞晚宴。（圖／記者李毓康攝）

近期各國際珠寶品牌接力在台舉辦高級珠寶展，卡地亞（Cartier）上周的「漫遊仲夏夜Mid-summer Wander in Markers of Style」晚宴眾星雲集，Netflix熱播夯劇《八尺門的辯護人》的男主角李銘順與女主角雷嘉汭尤其受到矚目，劇中被稱為「寶哥」的李銘順讚演出印尼看護「莉娜」雷嘉汭潛力無窮，盛裝打扮十分漂亮，雷嘉汭摸著卡地亞千萬元鑽石項鍊掩不住興奮，頻頻說：「我真的很喜歡這條項鍊的設計。」



▲雷嘉汭佩戴卡地亞千萬元珠寶相當亮眼。（圖／記者李毓康攝）