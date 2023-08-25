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趙露思「一周減肥菜單」夯爆！　營養師提醒：掌握3秘訣會成功

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▲▼營養師分析趙露思「一周減肥菜單」 。（圖／翻攝自小紅書/趙露思）

▲趙露思是女生的美麗指標。（圖／翻攝自小紅書/趙露思，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

大陸女星趙露思人氣紅翻天，《小紅書》上有上千萬粉絲追隨，她曾無私分享自己的減肥一周食譜，讓她從肉肉臉，晉身瓜子臉美女，營養師高敏敏分析趙露思減肥食譜，強調不要長期偏頗某一些食物，容易導致營養失衡，建議均衡吃、適量吃，才是維持健康的長久之計。

▲▼營養師分析趙露思「一周減肥菜單」 。（圖／翻攝自小紅書/趙露思）

▲趙露思纖細身材讓人稱羨。

#女星趙露思一周減肥食譜

▲▼營養師分析趙露思一周減重菜單。（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

▲▼營養師分析趙露思一周減重菜單。（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

綜觀以上內容，營養師高敏敏建議，不要長期偏頗某一些食物，容易造成營養失衡，記得要充足適量的澱粉，是提供大腦及身體能量的來源，也可以幫助脂肪的代謝。

1.早餐必須吃

不吃早餐，容易能量不足，腦細胞的活絡度降低，代謝也容易跟著變慢，久而久之容易讓體內堆積脂肪和垃圾。

2.多吃蔬菜水果

蔬果本來就含有豐富的維生素及礦物質，天天吃不僅促進腸胃蠕動，皮膚也都透亮起來，因此女星經常選擇低GI的蔬果當嘴饞的點心。

3.每天喝8杯水以上

身體中的任何代謝都需要水的參與，當缺少水分，就沒辦法代謝儲存的脂肪和碳水
，多多補充水分才是王道。

而高敏敏也提醒以上食譜內容，部分族群不適合，包括有相關高血糖、糖尿病患者，懷孕、哺乳媽咪，飲食失調疾病患者，胃功能不好的人，青少年、成長中孩童，遺傳疾病代謝異常…等，都不要輕易嘗試。

關鍵字：

趙露思, 菜單, 減重, 營養師

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