LIFE・經典／奇想建築師藤森照信打造「小泊Fuji」　在屋頂種上櫻花樹

▲日本奇想建築師藤森照信打造「小泊Fuji」旅宿。（圖／翻攝小泊Fuji官網，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

日本無庸置疑的是台人最喜愛的旅遊地點之一，許多台灣民眾已經在當地開啟深度旅遊的行程，近期日本知名建築師藤森照信操刀設計的「小泊Fuji」開幕，比起一般的鄉野體驗，身在「小泊Fuji」更有一股平靜的魔幻感，藤森甚至在旅宿建築的屋頂上種了櫻花樹，隨著周邊自然景色一年一年的增長，永遠都會有不停變動的四季風光。

藤森照信於1946年出生於長野縣諏訪地區，他曾自述老家是江戶時代建造的古民家，也自小深深體認故鄉風土，40歲之前他主要工作為建築史學家，向大眾推廣近代建築的美學，之後成為建築師，首個建築作品「神長官守矢史料館」，在混凝土建築外觀，使用木材及石板瓦，並模仿土牆質感裝飾，這種粗獷感不但結合在地文化，也讓該建築充滿歷史感。

而藤森照信也確立與景觀契合、結合自然素材應用的主要風格，他本身也應突破建築物本身的想像，帶給人一種前所未見、卻又相當熟悉驚喜感聞名，曾有人形容他的作品像是吉卜力動畫一般，充滿樸實感卻又令人欣喜。

「小泊Fuji」是藤森照信在日本國內打造的首間旅宿，所在的位置是一個綠意盎然的的山上，大片平台讓視野感非常開闊，山景與田野都能納入眼內，經營者山越典子在看過藤森的茶室「高過庵」後，深深被他的風格吸引，故請藤森來操刀，呈現出最適合此環境的樣貌。

「小泊Fuji」占地1200多坪，藤森以擅長與自然融合的風格，採用燒杉板作為外牆立面，並以不規則波浪狀銅板作為屋頂，其材料的製作，則是群眾募資號召參與者，一起用手工燒製燒杉，並用手工敲出3千片的銅板而來。

而建築物旁有一株300年的櫻花樹，讓藤森也在銅板片的屋頂上，種植一棵棵的櫻花樹，隨著樹木的增長，「小泊Fuji」也將呈現出更加童話夢幻的面貌，彷彿像是吉卜力電影中會出現的建築，建築內部則採用大量木材，搭配白牆呈現出質樸感，還有一片大露台俯瞰前方景觀，連家具都由藤森親自設計。

「小泊Fuji」一次僅接待1組客人，最多接待5人，且沒有飯店人員，讓住客就像回到自己家一般自在，並提供簡易的食物販售服務，讓住客自己烹調，也提供刷刷鍋的套餐，單日住宿費用從83,600元至89,100元日幣，折合台幣18,015元至19,192元不等。