舒淇現身MK形象片根本女神降臨！豹紋貼身裙＋套裝剪影超性感

▲舒淇近日穿著Michael Kors新裝登上時尚雜誌封面。（圖／翻攝IG@michaelkors）

記者張毓容／綜合報導 圖、影／品牌提供

擁有亮麗外型及獨特氣質的女星舒淇，是許多人心中的性感女神，近日才以超火辣美人魚及薄紗女郎等多個時尚雜誌封面造型美翻全網，而美國精品品牌Michael Kors今(25日)也釋出由她演繹的2023秋冬系列形象廣告前導影片，雖然影片中她多以背影、剪影現身，清晰畫面僅有短短幾秒，但迷人魅力依舊擋不住，讓粉絲狂敲碗完整影片快登場。





雖然舒淇近幾年電影戲劇作品較少，但人氣依舊不減，自然散發的慵懶迷人魅力和時尚感，讓她也受到不少時尚精品品牌喜愛，紛紛簽下她為品牌代言。她代言的Michael Kors今日就發布了最新2023秋冬系列形象廣告預告，由攝影師Nick Yang掌鏡，取景於上海半島酒店，以歷史悠久的上海外灘繁華江岸為背景，定格品牌的奢華魅力和Jet Set精神。

▲舒淇於形象廣告中穿著2套2023秋冬系列新服飾。

身為Michael Kors全球代言人的她，在形象前導短片一開頭就穿上2023秋冬系列中的黑色雙排釦西裝外套搭配靴型褲，完美展現她緊實有緻的身材比例，手上更提著Parker駝色緹花金屬飾側背帝國包，光是走在背光的剪影就散發出滿滿時尚氣場；影片中另一套造型，她則穿著豹紋緹花無袖洋裝搭配Mila豹紋圖騰馬毛鍊帶小型肩背包站在絢爛的夜景中，美到猶如女神降臨。

▲南韓新一代女神韓韶禧搶先穿上「小CK」最新聯名系列，展現又酷又甜的女神穿搭。

而身為「小CK」CHARLES & KEITH全球代言人的南韓新生代女神韓韶禧，近日也搶先穿上CHARLES & KEITH與現代藝術家Henn Kim攜手推出的聯名系列鞋包。她以帶有浪漫氣質的圓點薄紗上衣和荷葉邊束腰長裙來搭配此次全黑色系的聯名系列，腳踩有瑪莉珍鞋元素的心臟鉚釘厚底靴，手提帶有抓皺感的軟質抽繩包，更將聯名抓皺髮圈當作裝飾套在手臂上，完美展現帶點暗黑氣息、酷帥又甜美的女神風範。