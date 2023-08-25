閃閃惹人愛！盤點「韓系女團眼妝」必備單品　打造笑眼臥蠶

▲珠光搭上閃閃寶石亮片，是打造可愛萌眼的關鍵。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

韓系新生代女團不斷製造話題，臉蛋天才張員瑛的無辜閃亮眼妝，更掀起小紅書的仿妝熱潮。透寶石亮片不但讓眼影無辜感，閃閃光澤也更能凸顯笑眼臥蠶，盤點女團眼妝必備單品，一起來了解！

▲Laura mercier 玫瑰光燦亮采露，12ml，1,230元。

玫瑰光燦亮采露是由冷暖雙色完美融合，與獨特的珍珠光混合物呈現宛如玫瑰金材質的亮麗色澤。絕美的3種色調，微珠光的細膩質地，可任一搭配上在高光處，甚至塗抹在眼皮作為眼影打底。

▲I’M MEME 我愛閃閃星辰持久眼影筆，330元。

揉合韓妞時下最夯的玻璃星鑽光澤，亮度、閃度、細緻度全面升級！超滑順一筆勾勒，搭配更精細筆芯，便於描繪掌控線條精緻感。

▲dejavu 就是不暈柔霜眼膠筆 – 極細筆芯，350元。

直徑只有1.5mm的超極細圓形筆芯，不僅適用於各種眼型，即使是眼角、眼尾、睫毛間隙等部位也能輕鬆描繪筆到底滑順不結塊，完美貼合眼部輪廓不斷線。

▲Bobbi brown 流雲防水持久炫彩雙頭眼影筆，1,800元。

超強防水質地，一筆雙色，霧面打底，珠光亮面點綴，筆觸滑順且延展度高，輕輕一抹漂亮顯色不拉扯眼周肌膚，無須工具或技巧，彩妝新手都可以瞬間完妝。

▲Kissme 花漾美姬超！持久極細抗暈眼線液筆 鑽光系，#06雪莉粉，469元。

全台首支液態速乾的珠光眼線液筆能為眼頭眼尾、眼瞼下至、眼褶輪廓線勾勒出細緻的珠光亮片線條，打造自然系可愛大眼。