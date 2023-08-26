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擦錯等於白擦！皮膚科醫師教「有效防曬」5關鍵：不能打圈塗

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▲▼ 皮膚科醫師教「有效防曬」5關鍵 。（圖／翻攝ＩＧ）

▲皮膚科醫師教做好防曬5大關鍵。（圖／翻攝IG@haeny_gram、@goodal_official）

記者張毓容／台北報導　 圖／翻攝IG@ahc.official

最近氣溫直線上升來到30幾度，陽光也超強烈，沒有做好防曬小心不僅曬黑、曬傷還會曬老，但知名皮膚科醫師廖苑利就提醒，防曬可不是隨便選一瓶防曬乳擦上臉就好，小心「無效防曬」等於白擦一場！她也進一步分享關於「有效防曬」的5大關鍵，想在炎熱季節裡做好防曬防護快記好。

▲▼ 皮膚科醫師教「有效防曬」5關鍵 。（圖／翻攝ＩＧ）

▲醫師建議可視當天活動類型挑選合適的防曬產品。

＃防曬係數選擇

廖醫師表示，不同波長紫外線會對皮膚造成不同傷害，中波紫外線（UVB）容易曬紅、曬傷和曬黑皮膚；長波紫外線（UVA）的穿透能力強，能輕易穿透普通玻璃進入室內，使肌膚曬黑和造成光老化。

所以挑選防曬時，除了要看SPF值，還要看PA等級以及當天場合活動，考慮防曬霜的防護能力、持久性與防水性。若是日常通勤而已，建議可選SPF30+/PA+～+++；戶外活動頻繁，可選SPF50+/PA++++；容易出汗膚質建議選擇防水防汗類防曬，且每2～3小時要補擦。

＃防曬膚感質地

選擇防曬產品時，盡量用溫和性、安全性且對肌膚刺激小的產品。防曬主要分為物理性防曬和化學性防曬，物理性防曬的光穩性強，刺激性小，但膚感較為黏膩，容易有假白感；而化學性防曬的光穩定性一般，質地較輕透，但刺激性對敏感肌較容易敏感。

▲▼ 皮膚科醫師教「有效防曬」5關鍵 。（圖／翻攝ＩＧ）

▲會暴露在衣服外的肌膚部位也別忘了擦防曬。

＃防曬用量要足夠

防曬產品的用量不足、塗的不夠厚，會造成防護能力急劇下降，建議使用的用量為2mg/cm2，臉部大約就是一枚硬幣大小，輕拍塗抹。除了臉部，其他會暴露在外的皮膚也需要擦上防曬。

▲▼ 皮膚科醫師教「有效防曬」5關鍵 。（圖／翻攝ＩＧ）

▲塗抹防曬沿著一個方向平鋪塗抹就好。

＃正確塗抹方式

廖醫師提醒，防曬乳不要打圈塗抹，可沿著一個方向平鋪塗抹，塗完後等待一定的時間讓防曬乳成膜，建議出門前15分鐘將防曬均勻的塗抹在會暴露在外的皮膚上。

＃及時補塗

在外出遊活動時，防曬乳對肌膚的保護依賴於防曬乳會在肌膚表面形成的一層保護膜，但由於出汗擦拭、水流沖洗等，這個保護膜會被破壞，就會失去保護能力，需要及時補塗，建議每隔2～3小時塗抹一次，防止肌膚被曬紅曬傷。

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關鍵字：

保養, 護膚, 防曬, 防曬乳, 防曬霜, 有效防曬, 用法, 正確使用, 關鍵, 皮膚科醫師, 醫生, 廖苑利

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