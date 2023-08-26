超準心測！挑「一個顏色」　秒測你為何總是單身

記者曾怡嘉／綜合報導

有伴的人渴望自由，單身的人渴望脫單，你是哪一種呢？若你為後者，《小紅書》上有一個心理測驗，只要挑出一個顏色，就能知道你為何總是單身的原因。



#憑直覺挑選一個顏色，測出你為何單身的原因

▲（圖／翻攝自小紅書）

-------(下有解析）

選A的你

對於愛情你較為理性，愛情的順位排在很後面，或許你曾經被愛傷透心，擔心再重蹈覆轍，又可能是因為原生家庭的關係，讓你害怕婚姻而不敢安定下來，最近處在一種心如止水的狀態。

選B的你

你對於愛情總是慢半拍，即便有人對你主動示好，你也會後知後覺，就算感受到了也擔心是自己自作多情，對於愛情總是少一根筋，如此消極當然很難脫單，你的雷達需要再靈敏點，否則好對象一閃即逝。

選C的你

比起外出，你更想待在家裡，與其要和對象約會，你倒寧可在家安靜追劇，徜徉在自己的小世界中，喜歡宅在家，難怪愛情沒進展，你要試著展開自己的生活圈，多認識一點人，機會自然來。

選D的你

你寧缺勿濫，寧可孤單也不想隨便長找個對象，你心中有的理想輪廓，各方面都要達標，才能吸引你的目光，要符合你的條件並不簡單，有時候不要預設太多立場，才能把身邊的好對象都留在身邊。





