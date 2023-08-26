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有娜露川字肌輾壓ITZY團員　同戴G-SHOCK玫瑰金錶又甜又辣

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▲▼ITZY 。（圖／翻攝IG）

▲G-SHOCK品牌大使ITZY成員禮志（左起）、Lia、留真、彩領、有娜拍攝最新形象照。（圖／G-SHOCK提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

CASIO旗下G-SHOCK在男錶市場佔有一席之地，同時也積極擴展女錶族群，今年2月簽下南韓女團ITZY，由禮志、Lia、留真、彩領、有娜等5位團員擔任品牌大使，秋冬最新形象照曝光，5人以酷味十足的黑裝為主，穿插粉色上衣或配件，再搭上新款玫瑰金色調的G-SHOCK腕錶，又甜又辣。

▲▼ITZY 。（圖／翻攝IG）

▲彩領戴的G-SHOCK GM-S2100PG-4A腕錶，6,500元。

▲▼ITZY 。（圖／翻攝IG）

▲留真佩戴G-SHOCK GM-S110PG-4A腕錶，6,500元。

▲▼ITZY 。（圖／翻攝IG）

▲禮志戴的G-SHOCK GMA-S2100MD-1A腕錶，3,900元。

ITZY在G-SHOCK最新廣告中，身穿粉色短版上衣的有娜露出纖腰與驚人的川字肌，最為吸睛，另一亮點是她們彼此摟著腰、搭著肩，露出手腕上最新的玫瑰金色系錶款，5款錶均是玫瑰金色面盤，當中GM-S110PG-4A與GM-S2100PG-4A腕錶搭配玫瑰金色金屬錶圈更為華麗。

▲▼ITZY 。（圖／翻攝IG）

▲彩領（左）、有娜背CHARLES & KEITH經典的Charlot方釦肩背包。（圖／翻攝charleskeith_tw IG）

▲▼ITZY 。（圖／翻攝IG）
▲Lia（左起）、禮志與留真分別示範CHARLES & KEITH草編撞色包與Charlot方釦肩背包。（圖／翻攝charleskeith_tw IG）

除了擔任G-SHOCK大使，ITZY的潮流魅力也吸引輕奢品牌「小CK」CHARLES & KEITH合作，禮志、彩領及有娜最常背經典皮革款式的Charlot方釦肩背包，亮眼的草編撞色款則是Lia和留眞的最愛，輕鬆展現青春魅力。

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關鍵字：

ITZY, CASIO, G-SHOCK, CHARLES & KEITH

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