勞斯萊斯7500萬起跳訂製車嵌入陀飛輪時計　儀表台超貴氣

▲勞斯萊斯與江詩丹頓接到一位對頂級名車與鐘錶有高度熱忱的顧客訂單，為愛車打造專屬時計。（圖／江詩丹頓提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

富豪的世界讓人難以想像，英國名車勞斯萊斯與瑞士名錶江詩丹頓（Vacheron Constantin）接到一位貴客史無前例的訂單，要求為他的要價超過7500萬元的勞斯萊斯訂製車Droptail「紫晶石」（Amethyst）儀表台中，嵌入江詩丹頓打造的專屬時計Les Cabinotiers閣樓工匠渾天儀式陀飛輪，根據品牌歷史檔案記載，曾於1928年接受委託設計一款汽車專用時計，但為勞斯萊斯車身訂製車款研發專屬時計，在當代製錶史上堪稱首例，時計與展示盒與車身內裝完美呼應，已於24日將車交付給這位對高級製錶與頂級名車有高度熱忱的顧客。



▲江詩丹頓Les Cabinotiers閣樓工匠渾天儀式陀飛輪，具逆跳小時、分鐘與小秒指示。

▲勞斯萊斯訂製車「紫晶石」（Amethyst）儀表台中，嵌入江詩丹頓打造的專屬時計Les Cabinotiers閣樓工匠渾天儀式陀飛輪。

江詩丹頓為確保能嵌入勞斯萊斯開孔型黑檀木飾面板的儀表台中，特別設計可拆卸的一體式支架系統，讓車主同時是錶主能將Les Cabinotiers閣樓工匠渾天儀式陀飛輪取下調校與欣賞；此獨一無二的複雜時計裝載1990機芯，具小時和分鐘雙逆跳顯示，下半部則是渾天儀式陀飛輪，兩個嵌套式框架圍繞著兩個不同的軸心，以每60秒旋轉一周的速度轉動，呈現一個恆動球體，而面盤與時間數字均為紫色呼應車內主色調，特別是軌道式分鐘刻度圈讓人聯想到傳統的車速表，每一項細節都相當講究。





▲必要時支架可從儀表台卸下，江詩丹頓時計可180°翻轉以便進行設置、上鍊及欣賞機芯。

Roger Dubuis則與Lamborghini Squadra Corse藍寶堅尼賽車部門緊密合作，發表全球限量20只的Excalibur Spider Huracán Sterrato Monobalancier王者競速系列單擺輪腕錶Huracán Sterrato限量版，裝載的RD630動力機芯六邊形結構呼應同名超級跑車的進氣口，12時位置的傾斜擺輪則發想自儀表板上的轉速表，連360度旋轉的自動盤都發想自Huracán車輪輪圈，將跑車元素轉化為腕錶的裝飾，同時也兼具功能性，搭配藍色迷彩錶帶，拉風極了。





▲Roger Dubuis王者競速系列單擺輪腕錶HURACÁ N STERRATO腕錶限量20只，2,130,000元。（圖／Roger Dubuis提供，以下同）