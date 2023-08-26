fb ig video ETtoday search mobile

勞斯萊斯7500萬起跳訂製車嵌入陀飛輪時計　儀表台超貴氣

>

▲▼江詩丹頓 。（圖／公關照）

▲勞斯萊斯與江詩丹頓接到一位對頂級名車與鐘錶有高度熱忱的顧客訂單，為愛車打造專屬時計。（圖／江詩丹頓提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

富豪的世界讓人難以想像，英國名車勞斯萊斯與瑞士名錶江詩丹頓（Vacheron Constantin）接到一位貴客史無前例的訂單，要求為他的要價超過7500萬元的勞斯萊斯訂製車Droptail「紫晶石」（Amethyst）儀表台中，嵌入江詩丹頓打造的專屬時計Les Cabinotiers閣樓工匠渾天儀式陀飛輪，根據品牌歷史檔案記載，曾於1928年接受委託設計一款汽車專用時計，但為勞斯萊斯車身訂製車款研發專屬時計，在當代製錶史上堪稱首例，時計與展示盒與車身內裝完美呼應，已於24日將車交付給這位對高級製錶與頂級名車有高度熱忱的顧客。

▲▼江詩丹頓 。（圖／公關照）
▲江詩丹頓Les Cabinotiers閣樓工匠渾天儀式陀飛輪，具逆跳小時、分鐘與小秒指示。

▲▼江詩丹頓 。（圖／公關照）

▲勞斯萊斯訂製車「紫晶石」（Amethyst）儀表台中，嵌入江詩丹頓打造的專屬時計Les Cabinotiers閣樓工匠渾天儀式陀飛輪。

江詩丹頓為確保能嵌入勞斯萊斯開孔型黑檀木飾面板的儀表台中，特別設計可拆卸的一體式支架系統，讓車主同時是錶主能將Les Cabinotiers閣樓工匠渾天儀式陀飛輪取下調校與欣賞；此獨一無二的複雜時計裝載1990機芯，具小時和分鐘雙逆跳顯示，下半部則是渾天儀式陀飛輪，兩個嵌套式框架圍繞著兩個不同的軸心，以每60秒旋轉一周的速度轉動，呈現一個恆動球體，而面盤與時間數字均為紫色呼應車內主色調，特別是軌道式分鐘刻度圈讓人聯想到傳統的車速表，每一項細節都相當講究。

▲▼江詩丹頓 。（圖／公關照）

▲必要時支架可從儀表台卸下，江詩丹頓時計可180°翻轉以便進行設置、上鍊及欣賞機芯。

Roger Dubuis則與Lamborghini Squadra Corse藍寶堅尼賽車部門緊密合作，發表全球限量20只的Excalibur Spider Huracán Sterrato Monobalancier王者競速系列單擺輪腕錶Huracán Sterrato限量版，裝載的RD630動力機芯六邊形結構呼應同名超級跑車的進氣口，12時位置的傾斜擺輪則發想自儀表板上的轉速表，連360度旋轉的自動盤都發想自Huracán車輪輪圈，將跑車元素轉化為腕錶的裝飾，同時也兼具功能性，搭配藍色迷彩錶帶，拉風極了。

▲▼江詩丹頓 。（圖／公關照）

▲Roger Dubuis王者競速系列單擺輪腕錶HURACÁ N STERRATO腕錶限量20只，2,130,000元。（圖／Roger Dubuis提供，以下同）

►勞力士併購百年錶店！　版圖橫跨經銷「一條龍」

►風・Luxury／馬克華柏格很夠力！　搶到限量6只「錶王」工藝錶

關鍵字：

勞斯萊斯, 江詩丹頓, Vacheron Constantin, Roger Dubuis

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

陳庭妮分享夫妻小甜蜜：互穿衣服

陳庭妮分享夫妻小甜蜜：互穿衣服

周杰倫戴千萬元勞力士連撞兩大咖

周杰倫戴千萬元勞力士連撞兩大咖

林志玲戴珍珠吐金句：悶熱也要淡定的靜下

林志玲戴珍珠吐金句：悶熱也要淡定的靜下

黃宣當鬍子先生最愛LONGCHAMP香蕉包

黃宣當鬍子先生最愛LONGCHAMP香蕉包

令人稱羨的17歲！NewJeans Haerin戴滿DIOR珠寶

令人稱羨的17歲！NewJeans Haerin戴滿DIOR珠寶

夏日必備涼感保養美妝盤點

夏日必備涼感保養美妝盤點

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

營養師推的5款低卡零食快筆記

營養師推的5款低卡零食快筆記

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

關鍵3招預防「夏季熱老化」

關鍵3招預防「夏季熱老化」

ET Fashion

推薦閱讀

林依晨收老公珠寶藏不住笑意　上億Dior上身變「剛毅女王」

林依晨收老公珠寶藏不住笑意　上億Dior上身變「剛毅女王」

CITIZEN賣到缺貨高階錶新增日期窗　面盤灑金箔也吸睛

CITIZEN賣到缺貨高階錶新增日期窗　面盤灑金箔也吸睛

勞力士併購百年錶店！　版圖橫跨經銷「一條龍」

勞力士併購百年錶店！　版圖橫跨經銷「一條龍」

周冬雨直角肩與美背全都露　鍊墜反戴太吸睛 劉冠廷卡地亞鑽戒套牢孫可芳　經典款1克拉約55萬起 情書造型首飾助攻七夕表白　星月相隨設計甜蜜放閃 宋慧喬一出手破百萬　勞力士疊搭金手環超吸睛 藏家買下1.7億香奈兒獅子項鍊大方借展　金高銀戴的珠寶同場秀 Jennie露馬甲線挺華裔設計師　50萬香奈兒金錶也搶鏡 喬治傑生葡萄首飾閃鑽光　純銀款髮夾氣質加分

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面