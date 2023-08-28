包・開箱／孫芸芸入手FENDI全新馬鞍包C’mon！百搭廓形、迷你尺寸能當腰包

記者鮑璿安／專題報導

時尚圈四季交替，終於輪到2023秋冬系列新包款報到，這次《ET FASHION》包開箱來介紹FENDI創意總監 Kim Jones打造的最新It Bag馬鞍包C’mon，以極致皮件工藝、20個零件組合出簡約包型，名人孫芸芸、林心如等人也上身，有何隱藏魅力、內部細節一次公開！

C’mon 包款的誕生

▲FENDI創意總監 Kim Jones打造的最新It Bag馬鞍包C’mon 。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

C’mon 包款的誕生是受2023-24秋冬女裝系列的簡約線條所啟發，在秀上這顆馬鞍包與各種飄逸質感洋裝相襯，給時尚迷留下深刻印象，充分展現現代都會風貌。C’mon 索性與方包背道而馳，無可挑剔的完美比例創造出圓潤柔和廓型，讓人感受到柔美曲線與細微稜角相輔相成，而磁扣翻蓋上有著同樣光滑邊緣的復古金色金屬 FF 標誌，特別一提，連開袋也有驚喜，固定肩帶的金屬環塑造出圓形鉚釘龐克感，整個包款出自工匠之手以20個零件組合而成，絲毫沒有累贅多餘設計，僅僅以輪廓和Logo的碰撞譜出 C’mon篇章，相信會是極簡控的摯愛。

名人孫芸芸、林心如演繹





▲孫芸芸、林心如演繹棕色皮革款式C’mon 。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

一顆C’mon究竟有多少種風格？孫芸芸穿上暗灰色都會感套裝，衣著俐落的剪裁與圓潤的C’mon恰好形成反差，而林心如則換上水藍色針織上衣，多了一絲清新氛圍，棕色皮革包則成為全身的亮點所在，可見C’mon完美融入日常生活的屬性。

隱藏版Nano 尺寸可當腰包

▲Nano 尺寸可當腰包 。（圖／翻攝自IG、品牌提供）





▲20個零件組合出簡約包型，固定肩帶的金屬環塑造出圓形鉚釘龐克感。（圖／記者鮑璿安攝）

C’mon的推出完全沒遺漏「迷你包控」，這次終極Nano 尺寸手掌般大小，除了斜背之外，包款背面有一個環能當成掛在腰間的實用腰包配件，打造一包多用體驗。另外最多人選擇的中型、小型尺寸，色系多元提供經典中性米色、白色以及黑色皮革，甚至是奢華工藝指標的鱷魚皮翻蓋款，成為今年秋冬季誕生的矚目包款之一。