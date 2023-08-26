LV鏤空花珠寶一眼認出　超大耳環好高調

▲LV品牌大使安娜德哈瑪斯演繹最新Blossom系列珠寶。（圖／LV提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

LV（Louis Vuitton）Monogram花朵圖案辨識度極高，全新Blossom系列珠寶便將標誌性的星形花朵圖案，以鏤空手法勾勒出輪廓打造18K白金或玫瑰金兩種材質共11款珠寶，包括秀氣的迷你戒指、日常易配搭的鍊墜，以及尺寸超大的耳環，滿足不同風格的時尚人士，品牌大使安娜德哈瑪斯（Ana de Armas）示範多個戒指疊戴與大耳環，相當時髦。



▲LV Blossom系列玫瑰金鑲鑽石XL環狀耳環，353,000元。



▲LV Blossom系列較大尺寸的18K白金鑲鑽鏤空戒指，208,000元。

新款Blossom系列珠寶中，超大的 XL 圈式耳環最為大膽高調，以鑽石線條突顯出鏤空花朵圖案設計，吸睛度百分百，另有佩戴單邊或與其他耳環一起配搭的鑽石耳扣；而戒指有兩種尺寸可供選擇，迷你的戒指在花瓣尖端上點綴美鑽，而尺寸較大的鏤空戒指則以單顆鑽石搭配密鑲鑽石飾面，另有白K金全鑲鑽的版本。



▲LV Blossom系列迷你玫瑰金鑲鑽戒指（左）73,500元，18K白金鑲鑽戒112,000元。





▲LV Blossom 18K白金鑲鑽吊墜，189,000元。

寶格麗（BVLGARI）經典扇形設計的DIVAS’DREAM系列珠寶，近日新添3款鏤空線條的玫瑰金彩寶石項鍊，標誌性的扇形鏤空鑲條密鑲鑽石，中央分別鑲嵌了水滴形切割的坦桑石、綠碧璽與紅碧璽，為優雅之作增添色彩與活潑氣息；而戒指則有兩端各為扇形的開口式設計，鑲嵌白色珍珠母貝，是日常的百搭款。



▲寶格麗DIVAS’DREAM系列 玫瑰金坦桑石與鑽石項鍊。（圖／寶格麗提供，以下同）

▲寶格麗DIVAS’DREAM系列玫瑰金珍珠母貝鑲鑽戒指。