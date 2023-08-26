fb ig video ETtoday search mobile

愛馬仕「超級英雄」躍上錶日夜精彩　艾菲爾鐵塔投射光束亮H字樣

>

▲▼彩繪錶 。（圖／翻攝IG）

▲愛馬仕SLIM D’HERMÈS Minuit au Faubourg工藝腕錶限量24只，2,106,000元。（圖／愛馬仕提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

2014年法國設計師Dimitri Rybaltchenko為愛馬仕（Hermès）設計了一款普普藝術風格的絲巾，圖案是披著H字樣披風的「超級英雄」，且是一匹駿馬！充滿趣味的設計躍上今年的SLIM D’HERMÈS Minuit au Faubourg工藝腕錶，採用象徵黑夜的砂金石面盤，結合微繪工藝描繪飛馬，並以Super-LumiNova夜光塗料繪製暗夜中會從艾菲爾鐵塔散發出的H字樣光束，讓整只錶日夜都精彩。

▲▼彩繪錶 。（圖／翻攝IG）

▲SLIM D’HERMÈS Minuit au Faubourg工藝腕錶的面盤經過多層次的顏料堆疊與Super-LumiNova 夜光塗層，呈現略帶顆粒感的紋理。

▲▼彩繪錶 。（圖／翻攝IG）
▲SLIM D’HERMÈS Minuit au Faubourg工藝腕錶藍色面盤款限量24只，2,106,000元。

▲▼彩繪錶 。（圖／翻攝IG）
▲暗夜中面盤上的艾菲爾鐵塔會投射出Super-LumiNova夜光塗料繪製成的H字樣光束。

愛馬仕SLIM D’HERMÈS Minuit au Faubourg工藝腕錶共有2個版本，各限量24只，主角是戴著眼罩、披著H字披風的「超級英雄」飛馬，站在品牌1880年所建立的處所聖托諾黑福寶大道24 號頂樓上準備出動，遠處傷兵院的圓頂，以及鄰近協和廣場的方尖碑都清晰可見，最有趣的是暗夜中從巴黎鐵塔會散發出光束，較厚的Super-LumiNova 夜光塗層賦予錶盤一種略帶顆粒感、類似帆布的紋理，每一款面盤均是獨一無二。

▲▼彩繪錶 。（圖／翻攝IG）

▲馬克華柏格是PP收藏家，搶下全球限量6只的Ref.5077/100G-058 Chinese Rice Fields as Time Goes By珍稀工藝錶。（圖／翻攝markwahlberg IG）

▲▼彩繪錶 。（圖／翻攝IG）
▲馬克華柏格擁有的PP Ref.5077/100G-058 Chinese Rice Fields as Time Goes By腕錶。（圖／翻攝Patek Philippe官網）

「錶王」百達翡麗（Patek Philippe，簡稱PP）的珍稀工藝錶款也極為限量，今年於錶展發表的全球限量6只的Ref.5077/100G-058 Chinese Rice Fields as Time Goes By腕錶，已出現在52歲好萊塢男星馬克華柏格（Mark Wahlberg）的手腕上，此款以紫色為主色調的工藝腕錶，結合掐絲琺瑯與機刻雕兩項工藝，生動描繪如波浪般的壯觀梯田景致，若非是PP資深收藏家，很難有機會入手這類珍稀工藝限量錶。

►風・Luxury／馬克華柏格很夠力！　搶到限量6只「錶王」工藝錶

►勞力士併購百年錶店！　版圖橫跨經銷「一條龍」

關鍵字：

愛馬仕, Hermes, PP, Patek Philippe, 百達翡麗, 馬克華柏格

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

陳庭妮分享夫妻小甜蜜：互穿衣服

陳庭妮分享夫妻小甜蜜：互穿衣服

周杰倫戴千萬元勞力士連撞兩大咖

周杰倫戴千萬元勞力士連撞兩大咖

林志玲戴珍珠吐金句：悶熱也要淡定的靜下

林志玲戴珍珠吐金句：悶熱也要淡定的靜下

黃宣當鬍子先生最愛LONGCHAMP香蕉包

黃宣當鬍子先生最愛LONGCHAMP香蕉包

令人稱羨的17歲！NewJeans Haerin戴滿DIOR珠寶

令人稱羨的17歲！NewJeans Haerin戴滿DIOR珠寶

夏日必備涼感保養美妝盤點

夏日必備涼感保養美妝盤點

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

營養師推的5款低卡零食快筆記

營養師推的5款低卡零食快筆記

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

關鍵3招預防「夏季熱老化」

關鍵3招預防「夏季熱老化」

ET Fashion

推薦閱讀

LV鏤空花珠寶一眼認出　超大耳環好高調

LV鏤空花珠寶一眼認出　超大耳環好高調

勞斯萊斯7500萬起跳訂製車嵌入陀飛輪時計　儀表台超貴氣

勞斯萊斯7500萬起跳訂製車嵌入陀飛輪時計　儀表台超貴氣

林依晨收老公珠寶藏不住笑意　上億Dior上身變「剛毅女王」

林依晨收老公珠寶藏不住笑意　上億Dior上身變「剛毅女王」

CITIZEN賣到缺貨高階錶新增日期窗　面盤灑金箔也吸睛 勞力士併購百年錶店！　版圖橫跨經銷「一條龍」 周冬雨直角肩與美背全都露　鍊墜反戴太吸睛 劉冠廷卡地亞鑽戒套牢孫可芳　經典款1克拉約55萬起 情書造型首飾助攻七夕表白　星月相隨設計甜蜜放閃 宋慧喬一出手破百萬　勞力士疊搭金手環超吸睛 藏家買下1.7億香奈兒獅子項鍊大方借展　金高銀戴的珠寶同場秀

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面