愛馬仕「超級英雄」躍上錶日夜精彩　艾菲爾鐵塔投射光束亮H字樣

▲愛馬仕SLIM D’HERMÈS Minuit au Faubourg工藝腕錶限量24只，2,106,000元。（圖／愛馬仕提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

2014年法國設計師Dimitri Rybaltchenko為愛馬仕（Hermès）設計了一款普普藝術風格的絲巾，圖案是披著H字樣披風的「超級英雄」，且是一匹駿馬！充滿趣味的設計躍上今年的SLIM D’HERMÈS Minuit au Faubourg工藝腕錶，採用象徵黑夜的砂金石面盤，結合微繪工藝描繪飛馬，並以Super-LumiNova夜光塗料繪製暗夜中會從艾菲爾鐵塔散發出的H字樣光束，讓整只錶日夜都精彩。

▲SLIM D’HERMÈS Minuit au Faubourg工藝腕錶的面盤經過多層次的顏料堆疊與Super-LumiNova 夜光塗層，呈現略帶顆粒感的紋理。



▲SLIM D’HERMÈS Minuit au Faubourg工藝腕錶藍色面盤款限量24只，2,106,000元。



▲暗夜中面盤上的艾菲爾鐵塔會投射出Super-LumiNova夜光塗料繪製成的H字樣光束。

愛馬仕SLIM D’HERMÈS Minuit au Faubourg工藝腕錶共有2個版本，各限量24只，主角是戴著眼罩、披著H字披風的「超級英雄」飛馬，站在品牌1880年所建立的處所聖托諾黑福寶大道24 號頂樓上準備出動，遠處傷兵院的圓頂，以及鄰近協和廣場的方尖碑都清晰可見，最有趣的是暗夜中從巴黎鐵塔會散發出光束，較厚的Super-LumiNova 夜光塗層賦予錶盤一種略帶顆粒感、類似帆布的紋理，每一款面盤均是獨一無二。

▲馬克華柏格是PP收藏家，搶下全球限量6只的Ref.5077/100G-058 Chinese Rice Fields as Time Goes By珍稀工藝錶。（圖／翻攝markwahlberg IG）



▲馬克華柏格擁有的PP Ref.5077/100G-058 Chinese Rice Fields as Time Goes By腕錶。（圖／翻攝Patek Philippe官網）

「錶王」百達翡麗（Patek Philippe，簡稱PP）的珍稀工藝錶款也極為限量，今年於錶展發表的全球限量6只的Ref.5077/100G-058 Chinese Rice Fields as Time Goes By腕錶，已出現在52歲好萊塢男星馬克華柏格（Mark Wahlberg）的手腕上，此款以紫色為主色調的工藝腕錶，結合掐絲琺瑯與機刻雕兩項工藝，生動描繪如波浪般的壯觀梯田景致，若非是PP資深收藏家，很難有機會入手這類珍稀工藝限量錶。