憂鬱睡不好？營養師公開「色胺酸食物排行榜」，有效改善負面情緒

▲補充色胺酸食物能有效改善失眠。（圖／Unsplash，以下同）
記者曾怡嘉／台北報導
最近憂鬱又睡不好嗎？營養師程涵宇分享，吃足夠天然富色胺酸的食物，能直接幫助心情好，有效改善負面情緒，減緩焦慮失眠。色胺酸是人體必需，但卻無法自行生成，所以需藉由補充食物來幫忙，公開18種色胺酸食物排行榜，跟著吃就沒錯！
營養師程涵宇解釋，因人體無法自行產生色胺酸，因此想要心情愉悅、擺脫負面情緒，色胺酸一定要吃夠，色胺酸能幫助合成血清素和褪黑激素，對於正面思考、安穩睡眠都很有助益。
若需要補充，從以下選項下手就不會錯，但需注意部分食物選擇，像是南瓜子記得要挑選無調味，起司類的份量要斟酌，海鮮類的食物尿酸高者要小心。
#第1名 南瓜子576mg
記得挑選無調味避免吃進過多鈉
#第2名 黃豆575mg
不論是蒸黃豆或是烤黃豆都是好選擇
#第3名 切達起司574mg
建議份量20-40g/一天
#第4名 帕馬森起司482mg
建議份量20-40g/一天
#第5名 奇亞籽436mg
推薦可以加在無糖優格裡一起吃
#第6名 雞胸肉404mg
方便好取得
#第7名 羊肉403mg
避免吃到羊皮、肥肉
#第8名 小麥胚芽398mg
一天一湯匙
#第9名 豬肉376mg
避免肥肉
#第10名 牛排374mg
選瘦牛肉，避免牛腩
海鮮類-尿酸高者謹慎食用
#第11名 龍蝦368mg
#第12名 章魚334mg
#第13名 鯛魚294mg
#第14名 蛤蜊286mg
#第15名 鱈魚283mg
#第16名 蝦260mg
#第17名 豆腐235mg
低脂低熱量建議每天都要吃
#第18名 燕麥234mg
高纖全穀雜糧類建議每天吃
▲（圖／翻攝自FB/營養師程涵宇）
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