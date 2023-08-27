憂鬱睡不好？營養師公開「色胺酸食物排行榜」，有效改善負面情緒

▲補充色胺酸食物能有效改善失眠。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

最近憂鬱又睡不好嗎？營養師程涵宇分享，吃足夠天然富色胺酸的食物，能直接幫助心情好，有效改善負面情緒，減緩焦慮失眠。色胺酸是人體必需，但卻無法自行生成，所以需藉由補充食物來幫忙，公開18種色胺酸食物排行榜，跟著吃就沒錯！

營養師程涵宇解釋，因人體無法自行產生色胺酸，因此想要心情愉悅、擺脫負面情緒，色胺酸一定要吃夠，色胺酸能幫助合成血清素和褪黑激素，對於正面思考、安穩睡眠都很有助益。

若需要補充，從以下選項下手就不會錯，但需注意部分食物選擇，像是南瓜子記得要挑選無調味，起司類的份量要斟酌，海鮮類的食物尿酸高者要小心。

#第1名 南瓜子576mg

記得挑選無調味避免吃進過多鈉

#第2名 黃豆575mg

不論是蒸黃豆或是烤黃豆都是好選擇

#第3名 切達起司574mg

建議份量20-40g/一天

#第4名 帕馬森起司482mg

建議份量20-40g/一天

#第5名 奇亞籽436mg

推薦可以加在無糖優格裡一起吃

#第6名 雞胸肉404mg

方便好取得

#第7名 羊肉403mg

避免吃到羊皮、肥肉

#第8名 小麥胚芽398mg

一天一湯匙

#第9名 豬肉376mg

避免肥肉

#第10名 牛排374mg

選瘦牛肉，避免牛腩

海鮮類-尿酸高者謹慎食用

#第11名 龍蝦368mg



#第12名 章魚334mg



#第13名 鯛魚294mg



#第14名 蛤蜊286mg



#第15名 鱈魚283mg



#第16名 蝦260mg

#第17名 豆腐235mg

低脂低熱量建議每天都要吃

#第18名 燕麥234mg

高纖全穀雜糧類建議每天吃

▲（圖／翻攝自FB/營養師程涵宇）