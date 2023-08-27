你是屬於哪一種「逃避型人格」？超準心測找到壓力來源

記者李薇／台北報導

每個人都會遇到專屬自己的人生課題，會遇到阻礙與各種不同的考驗，而你是屬於哪種逃避型人格？以下這個測驗可以抓出你的軟肋在哪，慢慢學會改善，人生會有不一樣的收穫。

Q：以下這4種窗戶，你最喜歡哪一種？

1.選擇這扇窗戶的你屬於逃避感情糾纏型，因為你在感情裡面用情很深，也會投入大量的精力去維持兩人的關係，但是常常會出現無法控制的分歧與矛盾，讓感情產生危機，你會想當機立斷的設立停損點，但卻無法真正的下狠手，所以總是猶豫不決，乾脆逃避這件事。

2.選擇這扇窗戶的你屬於生活負擔型，從生活的各種細節，不管是瑣事、經濟壓力、人際關係等層面，都總是讓你喘不過氣，你不知道方向在哪裡，才可以突破現有的困境，所以乾脆暫時遠離這些壓力，逃避生活的繁瑣問題，讓自己有呼吸的空間。

3.選擇這扇窗戶的你屬於親情壓力型，你有自己想做的事情與目標，但家人會在各種時候給你壓力或是需求，讓你感受到沉重的負擔，甚至有時候會互相抵觸，目標與期望不同的時候，讓你難以平衡，所以會想要逃避找個地方躲起來。

4.選擇這扇窗戶的你屬於逃避規則型，你對於自己的生活與目標都很有自己的規律，同時也會給自己很多的限制與約束，但其實你心裡是一個蠻喜歡自由的人，常常想要放縱自己，但活在自己的規則之下，任何事情都綁手綁腳，所以總是很嚮往能突破自我的人。