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太划算了！美妝買一送一現買現賺　激殺價格手刀掃貨了

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記者李薇／台北報導

開架美妝總是有不少高CP值的好物可以掃貨，甚至成為美妝圈人固定巡店的好去處，以下就盤點最近美妝通路寶雅優惠下殺的買一送一特惠單品，甚至還有更殺價格，每一款都可以說是寶藏神器，不僅好用、CP值還有夠高，看完立刻手刀掃貨！

＃AHC 瞬效保濕B5微導玻尿酸精華，30ml、售價1000元，買一送一

▲寶雅,AHC,專科,肌研,1028,Elastine,保養,彩妝,買一送一,。（圖／記者李薇攝）

韓國醫美保養品牌AHC除了神仙水超好用，這瓶保濕精華更是隱藏版的熱賣好物，水狀凝膠質地一抹立刻吸收，沒有香精的成分用起來更安心，重點是買一送一，平均一件只要500元，一年四季、妝前睡前都可以用得到，簡直百搭神器。

＃專科 超微米控油潔顏乳，100g、售價145元，買一送一

▲寶雅,AHC,專科,肌研,1028,Elastine,保養,彩妝,買一送一,。（圖／記者李薇攝）

喜歡洗完擁有潔淨感受的洗面乳，專科絕對是首選，這款特別針對控油推出的單品，裡面添加蠶絲蛋白保濕精華、雙重玻尿酸，洗完肌膚水潤不緊繃，而且不添加礦物油、Paraben防腐劑，小小一顆就可以搓出大量泡沫，兩瓶可以用超久。

＃肌研 皮脂對策清爽潔淨卸妝棉，25片、售價219元，買一送一

▲寶雅,AHC,專科,肌研,1028,Elastine,保養,彩妝,買一送一,。（圖／記者李薇攝）

抽取式的卸妝棉簡直可以說是懶人福音，一張就可以達到極致清新的潔淨感，完全不油膩的配方讓人洗臉都可以省了，而且大張的設計一次就可以卸除全臉，常常要上妝的人當然要趁著優惠折扣大囤貨，平均一包100元初，真的價格有夠佛。

＃1028 Oil Block！超吸油嫩蜜粉－柔膚，8g、售價290元，買一送一

▲寶雅,AHC,專科,肌研,1028,Elastine,保養,彩妝,買一送一,。（圖／記者李薇攝）

夏季絕對少不了肌膚控油最後一步「定妝」，而這一款蜜粉簡直就是人人都該必備的吸油神器，輕輕一掃就可以把全臉油光通通吸附，同時一顆外出補妝也很方便，柔膚粉體更可以加強臉部妝容遮瑕度，同時細膩的粉質輕拍上臉完全不卡粉。

＃Elastine 植萃控油洗髮精－沁涼綠薄，700ml、售價438，任兩件435元

▲寶雅,AHC,專科,肌研,1028,Elastine,保養,彩妝,買一送一,。（圖／記者李薇攝）

比買一送一價格更殺的Elastine洗髮精，剛好正適合夏天使用，沁涼的舒爽感洗過回不去，裡面更是添加橄欖油精萃、乳木果油、澳洲堅果籽油，可以奢華養髮洗完不乾澀，同時又有完美的潔淨舒爽，無矽靈等20種化學成分添加，洗起來更安心。

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關鍵字：

寶雅, AHC, 專科, 肌研, 1028, Elastine, 保養, 彩妝, 買一送一

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