「A醇教父」用新分子結構震撼保養界　8倍高效、2倍溫和打造抗老特快車

記者李薇／台北報導

繼美容油之後，A醇成為保養界很重要的趨勢，運用維生素A衍生物，具有高效抗老、緊緻、撫紋的效果，一次可以滿足各種肌膚問題，因此成為新寵兒，以下就盤的多款厲害的A醇系列保養，還沒擁有的趕快搭上這班美肌特快車。

＃VERSO 極致逆齡淨膚精露，30ml、售價6200元

「A醇教父」VERSO的創辦人Lars Fredriksson早在2010年初，就發現A醇對於肌膚的好處，因此他拋下原有的工作，專注投入在A醇成分研發，更與世界上負有權威地位的Karolinska University Hospital醫學院合作，不以常見的包覆性A醇技術，而是改變其分子結構，透過不同的成份分子結合，研發出全新的「8倍A醇」專利科技，顛覆以往過度刺激的問題，以2倍溫和、8倍有效，更是白天也能使用的A醇，並在2013年於瑞典創立VERSO，震撼保養界。

在品牌成立10周年之際，再度推出極致逆齡淨膚精露，細緻的精華油質地，一抹立刻吸收進臉部肌膚，裡面擁有維生素A、菸鹼醯胺加上20%角鯊烷，等於集結所有頂級成分於一身，是一款每天都可以使用的單品，讓今天比昨天膚況更好更年輕，就像創辦人Lars Fredriksson所言，「每天都應該至少使用一款A醇保養品」，因為它的效果是如此顯而易見又有效，當然是最好的逆齡神器。

＃理膚寶水 A醇緊緻抗痕精華，30ml、售價1840元

理膚寶水擁有大批粉絲愛用，每每推出新品總是焦點，這次更是再度掀起A醇保養潮流，採用緩釋A醇加上維生素B3的超強黃金比例，可以更穩定的在肌膚裡面釋放抗老能量，同時利用菸鹼醯胺超強的修護力，讓肌膚不容易引起刺激敏感，可以更安心的使用，清爽精華質地，一抹迅速吸收，緊實撫紋超有感。

＃KIEHL’S契爾氏 0.3 A醇新生瞬效活性精華，28ml、售價3600元

紐約藥房起家的潮流保養品牌契爾氏推出不同濃度的A醇保養，讓愛美女性有更多選擇，其中，0.3 A醇新生瞬效活性精華更以獨特膠囊包裝，使用當下才釋放最大能量，比剛出廠更新鮮的成分濃度，當然抗老立即有感。

＃AHC A醛賦活晚安逆時膠囊，30顆、售價1980元

以「超越A醇、比A酸更穩定安全」的理念，A醛賦活晚安逆時膠囊誕生，單顆獨立包裝的設計，使用起來方便又好攜帶，小小一粒卻有大容量，全臉、脖子通通可以抹到，採用超能A醛抗老因子、向日葵籽精粹美容油、維他命E等成分，宛如熨斗等級為女性高效撫紋。

＃OGUMA 積雪草超A醛全效煥顏精華，30ml、售價1980元

台灣MIT品牌OGUMA也推出全新的A醛全效煥顏精華，選用高效的A醛成分作為主軸，運用獨家技術，結合修護安撫效果極佳的積雪草精華，在使用上能夠更加溫和，對於呵護緊顏更有塑身衣般的量身訂做一般的效果，更是針對細紋、斑點、暗沉等問題都有很好的改善能力。

＃蘭芝 完美新生三效賦活A醇撫紋精萃，30ml、售價2650元

韓系保養品牌蘭芝將旗下A醇撫紋精萃進行更新，淺紫色的包裝看起來更療癒，重點是裡面配方全面提升，超強高效配方，加入業界最高95%純度A醇，搭配三胜肽、5D玻尿酸，從裡到外全方位抵抗老化，重現年輕澎潤肌膚。

＃資生堂 莉薇特麗逆時煥生油精萃，20ml、售價2800元

資生堂把專精抗老的科研成分都放進莉薇特麗系列，這次再度推出「維他命A油」之稱的逆時煥生油精萃，高純度維他命A輔以鳶尾根、明日葉萃取精華，淬煉薰衣草、紫蘇葉、迷迭香、覆盆子果、芍藥根植萃精華，早晚3滴就可以幫助全臉重回緊緻彈力。