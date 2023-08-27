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明天立刻去掃貨！后、su:m37特賣會超殺折扣買到手軟

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記者李薇／台北報導　圖／各品牌IG

想要搶便宜、撿好康，LG生活健康從8月28日到30日，舉辦為期3天的即期良品特賣會活動，集結了凍齡「氧氣美女」李英愛最愛的后、「國民初戀」秀智愛用的su:m37º等等，每一款都是熱銷好物，以下就盤點三款必買好物，絕對要到手。

＃后 拱辰享活膚清潤霜

▲后,su:m37º,Elastine,保養,LG,特賣會,。（圖／品牌提供）

運用古代韓國宮廷秘方製作的清潤霜，運用鹿茸、五加皮、當歸、冬蟲夏草等成分，讓肌膚可以潤澤的同時，就像是喝進中藥調理配方一樣，打造細緻完美的膚況。

＃su:m37º 青春奇蹟活酵肌秘露EX

▲后,su:m37º,Elastine,保養,LG,特賣會,。（圖／品牌提供）

這款su:m37º最熱賣的水精華，就像是肌膚清熱戒毒的配方，清爽的韓式調理配方，聞到的瞬間立刻有降躁的感覺，清新的草本香氣舒緩心情很有感，同時可以讓肌膚吸進更多有效成分，用過的人都會愛上。

＃Elastine 植萃控油洗髮精－沁涼綠薄

▲后,su:m37º,Elastine,保養,LG,特賣會,。（圖／品牌提供）

Elastine洗髮精，剛好正適合夏天使用，沁涼的舒爽感洗過回不去，裡面更是添加橄欖油精萃、乳木果油、澳洲堅果籽油，可以奢華養髮洗完不乾澀，同時又有完美的潔淨舒爽，無矽靈等20種化學成分添加，洗起來更安心。

【特賣會資訊】

活動期間：2023／8／28到8／30，11：30－14：30
活動地點：台北市信義區基隆路一段163號1樓（聯合世紀大樓）
付款方式：現場刷卡需消費1,000以上，未滿1,000請備妥現金結帳。

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關鍵字：

, su:m37º, Elastine, 保養, LG, 特賣會

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