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星巴克8／28起連續兩天買一送一　那堤、星冰樂都點的到

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▲星巴克買一送一,星冰樂。（圖／業者提供）

▲星巴克推出買一送一優惠，現目前門市因應環保政策已不提供圖中一次性塑膠杯裝盛。（圖／翻攝星巴克官網、各業者）

記者蔡惠如／綜合報導

隨著秋天氣溫漸涼，連鎖咖啡星巴克也準備讓夏天收收尾，從8／28起至8／29限定兩天，推出特定品項冰飲買一送一優惠，雖說是特定品項，但門市熱賣的那堤、星冰樂等也都點的到，趁現在白天氣溫仍有夏日熱度，揪親朋好友來杯涼的也不錯！也別忘伯朗咖啡周一會員好友優惠，路易莎在月底前早上推第二杯半價喔。

▲星巴克買一送一,星巴克。（圖／翻攝星巴克官網）

星巴克從8／28起至8／29連續兩天，推出「夏末不可錯過必喝的推薦 指定品項好友分享日」活動，活動期間從上午11點起至晚上8點，消費者至店購買購買兩杯特大杯冰熱、風味一致的指定飲料，其中一杯星巴克招待。

優惠品項包括那堤、特選那堤、焦糖瑪奇朵、特選焦糖瑪奇朵、冷萃咖啡、夏日冰柚冷萃咖啡、椰奶經典巧克力、豆奶玫瑰蜜香茶那堤、焦糖咖啡星冰樂、醇濃抹茶奶霜星冰樂共10款，每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。另部分門市不提供此優惠，未提供優惠門市請看文後列表。

▲星巴克買一送一,春日門市。（圖／業者提供）

而路易莎8／30前，首次祭出好友分享日，全門市每周一、二、三上午11點前全飲品第二杯半價，不含手沖及超越精品咖啡。且8、9月全新推出「哥倫比亞 白朗峰 紫卡杜拉 薇拉水洗」，口感具有百香果、芒果汁與金鑽鳳梨味，質地飽滿、果香香甜多汁，原價140元，出示黑卡享優惠價105元。

▲85度C、路易莎優惠,星巴克買一送一。（圖／業者提供）

伯朗咖啡卡友獨享飲品買一送一，在8月最後一個週一8／28也做好做滿，只要持伯朗Lounge卡消費，可享飲品買一送一，飲品不限品項與容量，結帳金額以高價品計算，手沖咖啡、瓶裝飲品、啤酒不適用本活動，並限結帳當日領取。

▲星巴克買一送一,星巴克,伯朗,丹堤。（圖／翻攝各業者官方粉絲團）

星巴克未提供買一送一優惠門市：
松山機場、松機T2、一航廈3F、新二航廈B2、二航廈4F、二航廈5F、二航廈D3、二航管制4F、小港國際站、青埔、六家、烏日、苗栗高鐵、彰化高鐵、雲林高鐵、嘉義高鐵、台南高鐵、左營高鐵、南港高鐵、松山車站、台鐵一、板橋車站、中壢休息站、湖口休息站、西湖休息站、泰安南、泰安北、南投休息站、西螺、東山休息站、關廟南、仁德南、仁德北、草山、花蓮和平、洄瀾、宜蘭頭城、福隆觀海、清境、日月潭、中埔穀倉、奇美博物館、墾丁福華、海生館、龍門、101典藏。

關鍵字：

星巴克買一送一, 買一送一, 星巴克, 優惠, 伯朗

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