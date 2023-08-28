伊能靜維持美胸有秘訣　挑選內衣「三角支撐點」超重要

▲55歲伊能靜本身就是一本抗老教科書。（圖／翻攝自小紅書／伊能靜，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

女生想要看起來勻稱豐滿，穿對內衣很重要，日前伊能靜就在《小紅書》分享內衣選擇要訣，她強調保持胸部形狀，擁有好的支撐是第一，胸部不是拿來炫耀的東西，而是我們身體的一部分，不需要在意外人的眼光，你的身體自己來定義。

伊能靜分享自己小時候發育的較早，所以鄰居看到她發育以後，跑來和她的家人說：「還不趕快幫她買件內衣，都發育了，還不穿好難看啊」，當時小時候的她認為，原來內衣是一塊遮羞布，羞恥是對胸部的第一概念。

等到上了高中以後，很多女生會聚在一起，發育較好的女生就會指著平胸女生說：「你這是太平公主吧，將來你的老公肯定很失望」，當時才發現原來胸部是可以取悅男性的。

在以前那個年代，並不覺得以上的觀念有問題，直到有了女兒之後，她才發現這些思想真的大錯特錯，的確胸部具備了兩性的吸引，因為它要傳承生命，但今天若一個男人因為喜歡你的豐滿而喜歡你，那他也可以在你青春消失或者哺乳變形後，去喜歡別的身體，因為他取決於不是靈魂深處的兩個人不可取代性，而是一個身體的可取代性。

所以身為女生，愛自己、懂得欣賞自己的身體是很重要的，穿上內衣是維持形狀和健康，但穿不穿內衣是女生的自由，她也和大家分享一下自己挑選內衣的重點。

1.內衣肩帶能從腋下副乳部位，直接向上拉提



2.罩杯的三角支撐點很重要，因為人是立體的，如果做成平的，副乳容易被擠壓，會壓到淋巴會很不舒服。



3.很多人對自己的尺寸有誤解，認為自己不需要那麼大的罩杯，所以選的罩杯都壓胸，當罩杯太淺，移動的脂肪就無法撥回胸部。



4.側邊一定要有弧度，符合人體工學，不要往上跑，這點很重要，移位的內衣意味著移位的脂肪。



5.很好的包覆感，罩杯有不同的尺寸，像是半罩杯，四分之三罩杯、全罩杯，無論罩杯大小，都要選擇包覆感強的罩杯。