fb ig video ETtoday search mobile

伊能靜維持美胸有秘訣　挑選內衣「三角支撐點」超重要

>

▲▼伊能靜教穿內衣。（圖／翻攝自小紅書/伊能靜）

55歲伊能靜本身就是一本抗老教科書。（圖／翻攝自小紅書／伊能靜，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

女生想要看起來勻稱豐滿，穿對內衣很重要，日前伊能靜就在《小紅書》分享內衣選擇要訣，她強調保持胸部形狀，擁有好的支撐是第一，胸部不是拿來炫耀的東西，而是我們身體的一部分，不需要在意外人的眼光，你的身體自己來定義。

▲▼伊能靜教穿內衣。（圖／翻攝自小紅書/伊能靜）

伊能靜分享自己小時候發育的較早，所以鄰居看到她發育以後，跑來和她的家人說：「還不趕快幫她買件內衣，都發育了，還不穿好難看啊」，當時小時候的她認為，原來內衣是一塊遮羞布，羞恥是對胸部的第一概念。

等到上了高中以後，很多女生會聚在一起，發育較好的女生就會指著平胸女生說：「你這是太平公主吧，將來你的老公肯定很失望」，當時才發現原來胸部是可以取悅男性的。

在以前那個年代，並不覺得以上的觀念有問題，直到有了女兒之後，她才發現這些思想真的大錯特錯，的確胸部具備了兩性的吸引，因為它要傳承生命，但今天若一個男人因為喜歡你的豐滿而喜歡你，那他也可以在你青春消失或者哺乳變形後，去喜歡別的身體，因為他取決於不是靈魂深處的兩個人不可取代性，而是一個身體的可取代性。

所以身為女生，愛自己、懂得欣賞自己的身體是很重要的，穿上內衣是維持形狀和健康，但穿不穿內衣是女生的自由，她也和大家分享一下自己挑選內衣的重點。

1.內衣肩帶能從腋下副乳部位，直接向上拉提

▲▼伊能靜教穿內衣。（圖／翻攝自小紅書/伊能靜）

2.罩杯的三角支撐點很重要，因為人是立體的，如果做成平的，副乳容易被擠壓，會壓到淋巴會很不舒服。

3.很多人對自己的尺寸有誤解，認為自己不需要那麼大的罩杯，所以選的罩杯都壓胸，當罩杯太淺，移動的脂肪就無法撥回胸部。

▲▼伊能靜教穿內衣。（圖／翻攝自小紅書/伊能靜）

4.側邊一定要有弧度，符合人體工學，不要往上跑，這點很重要，移位的內衣意味著移位的脂肪。

▲▼伊能靜教穿內衣。（圖／翻攝自小紅書/伊能靜）

5.很好的包覆感，罩杯有不同的尺寸，像是半罩杯，四分之三罩杯、全罩杯，無論罩杯大小，都要選擇包覆感強的罩杯。

關鍵字：

伊能靜, 美胸, 穿內衣

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

陳庭妮分享夫妻小甜蜜：互穿衣服

陳庭妮分享夫妻小甜蜜：互穿衣服

周杰倫戴千萬元勞力士連撞兩大咖

周杰倫戴千萬元勞力士連撞兩大咖

林志玲戴珍珠吐金句：悶熱也要淡定的靜下

林志玲戴珍珠吐金句：悶熱也要淡定的靜下

黃宣當鬍子先生最愛LONGCHAMP香蕉包

黃宣當鬍子先生最愛LONGCHAMP香蕉包

令人稱羨的17歲！NewJeans Haerin戴滿DIOR珠寶

令人稱羨的17歲！NewJeans Haerin戴滿DIOR珠寶

夏日必備涼感保養美妝盤點

夏日必備涼感保養美妝盤點

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

營養師推的5款低卡零食快筆記

營養師推的5款低卡零食快筆記

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

關鍵3招預防「夏季熱老化」

關鍵3招預防「夏季熱老化」

ET Fashion

推薦閱讀

你是屬於哪一種「逃避型人格」？超準心測找到壓力來源

你是屬於哪一種「逃避型人格」？超準心測找到壓力來源

星巴克8／28起連續兩天買一送一　那堤、星冰樂都點的到

星巴克8／28起連續兩天買一送一　那堤、星冰樂都點的到

富豪要求「7500萬元勞斯萊斯訂製車」儀表台嵌「江詩丹頓陀飛輪時計」

富豪要求「7500萬元勞斯萊斯訂製車」儀表台嵌「江詩丹頓陀飛輪時計」

擦錯等於白擦！皮膚科醫師教「有效防曬」5關鍵：不能打圈塗 V、朴寶劍在CELINE店內神級同框絕對該當桌布　Stray Kids Felix加入LV大使 NewJeans、(G)I-DLE打歌都穿「低腰＋皮帶」　復古辣妹風必備大Logo 超準「推門心理測驗」　挑一道門看看你最近需要注意什麼？ 超準心測！挑「一個顏色」　秒測你為何總是單身 伊能靜維持美胸有秘訣　挑選內衣「三角支撐點」超重要 你的出軌指數有多高？爆紅心理測驗有夠準

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面