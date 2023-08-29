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夏季韓星美甲範本推薦　清新小雛菊、粉色系卡通圖樣超可愛

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Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

美甲是造型中不可或缺的漂亮細節，除了妝髮服裝外，idol們的美甲也會引發討論和模仿。以下就來看看今年夏天的韓星美甲範本吧！

LE SSERAFIM 宮脇咲良：卡通圖樣

被粉絲們稱為小櫻花的宮脇咲良，特別鍾意卡通圖案的美甲款式！不管是Hello Kitty的粉色系或Care Bears的水藍色系，跟卡通角色的色系完美搭配，超可愛！

LE SSERAFIM 采源：帥氣黑白色系

采源的美甲則是都以黑白色系為主，不管是水波紋的搭配或黑、灰色系的法式加上鑽飾的點綴，整體是比較個性、帥氣的風格！

LE SSERAFIM 允真：美式芭比風粉色系

允真是整個充滿美式氣息！在拍攝彩妝品牌wakemake的廣告畫報時，就換上了充滿美式highteen風格的粉色系美甲，加上一點鑽光，又閃又高調！

LE SSERAFIM恩採：清新小雛菊

至於隊裡面的忙內恩採，近期則是換上了清新可愛的小雛菊，以透明的凝膠為基底微微透出甲肉本身的顏色，簡單畫上鵝黃色的小雛菊，很適合夏天也很適合喜歡可愛風格的人！

MAMAMOO 華莎：裸透人魚光

如果覺得芭比粉還是太跳tone，可以參考華莎這款裸透的人魚光美甲，透透的粉色加上細緻偏光，在加上透明的凝膠做出立體造型。

泫雅：個性跳色、同色

美甲每次都會成為範本的泫雅，則是以鮮豔、飽和的色系為主，像是近期幾次是飽和的粉色、藍色，最近一次公開的則是果凍感跳色的塗鴉，雖然不是飽和的呈現，但整體的跳色感卻相當鮮明！

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 韓星, 美甲, LE SSERAFIM, 華莎, 泫雅

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