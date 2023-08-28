fb ig video ETtoday search mobile

麥當勞最潮聯名！與Palace合作系列單品、套餐紙袋極具收藏價值　

>

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

近年麥當勞的花招越來越多，不只曾與Travis Scott、CPFM、CLOT推出潮流聯名，這回加碼找來英國滑板潮牌Palace合作，聯名系列單品也正式曝光！這樣的設計你買單嗎？

關於Palace

Palace誕生於2010年的英國倫敦，由滑板團隊Palace Wayward Boys Choir中的成員Lev Tanju創立，竄紅速度之快，讓他馬上追上了Supreme的潮流地位。Palace的風格主旨為「Less is more」，借鑑倫敦90年代的街頭美學，設計簡約，幾乎僅靠標誌性的三角形Logo來裝飾素面服裝，如此鮮明的辨識度，讓品牌獲得許多潮流明星的喜愛，包括Justin Bieber、已故設計師Virgil Abloh，陳冠希也不吝嗇經常亮相自己的Palace收藏，讓Palace知名度大增，甚至被譽為「內行人才懂的潮牌」之一。

麥當勞 McDonald’s X Palace Skateboards

日前紐約時代廣場的麥當勞上方看板，出現了神祕的大型廣告，而這正是在預告即將與Palace展開的合作。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

如今McDonald’s X Palace Skateboards的聯名系列已陸續完整公開，最先曝光的單品為這只圓形金戒指，由紅寶石替雙方品牌的Logo襯底，有種土豪式的炫耀感，同時又潮到出水！

其餘McDonald’s X Palace Skateboards的聯名商品，多以基本款T恤、連帽衫為主，設計上同樣使用雙方聯名的Logo，十分簡約；條列式的重點標語設計，則呼應到最初釋出的廣告，皆是對Palace社群內容招牌的書寫方式致敬。整體來說設計感不強，且可惜的是Palace的三角Logo並沒有被當創作元素出現在其中，雙方的合作固然潮，但這系列比起好看、或許紀念價值更大。

麥當勞As Featured In套餐組合

其實麥當勞這回與Palace的合作，正是為了全新的As Featured In套餐組合所推出。自8月14日起，民眾只需選購As Featured In餐飲組合，即可掃描包裝餐盒上的QR碼，進入選購McDonald’s X Palace Skateboards系列產品。官方指出套餐與聯名將在全球100多個國家登場，不過詳細名單沒有公佈，尚不知道台灣是否會跟進。

此外，8月18日Palace也將於加州Downey市最具指標性的麥當勞餐廳推出限時快閃商店，陳列此次的聯名系列。

麥當勞2023年推出The As Featured In Meal套餐組合，是為了向曾經以麥當勞取景的影視作品致敬，其中大家熟悉的作品包括王家衛的《墮落天使》、影集《Friends》、《第五元素》以及即將播出的《洛基》第二季。

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

5個爆紅人字拖品牌推薦！趙露思包色MELISSA，Jisoo、張員瑛搶著穿上胖胖雲朵拖！

雙生疊影？漸變陰影？ Hermès高級珠寶系列全新篇章大玩「光影遊戲」

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 麥當勞, Palace

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

陳庭妮分享夫妻小甜蜜：互穿衣服

陳庭妮分享夫妻小甜蜜：互穿衣服

周杰倫戴千萬元勞力士連撞兩大咖

周杰倫戴千萬元勞力士連撞兩大咖

林志玲戴珍珠吐金句：悶熱也要淡定的靜下

林志玲戴珍珠吐金句：悶熱也要淡定的靜下

黃宣當鬍子先生最愛LONGCHAMP香蕉包

黃宣當鬍子先生最愛LONGCHAMP香蕉包

令人稱羨的17歲！NewJeans Haerin戴滿DIOR珠寶

令人稱羨的17歲！NewJeans Haerin戴滿DIOR珠寶

夏日必備涼感保養美妝盤點

夏日必備涼感保養美妝盤點

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

營養師推的5款低卡零食快筆記

營養師推的5款低卡零食快筆記

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

關鍵3招預防「夏季熱老化」

關鍵3招預防「夏季熱老化」

ET Fashion

推薦閱讀

你是屬於哪一種「逃避型人格」？超準心測找到壓力來源

你是屬於哪一種「逃避型人格」？超準心測找到壓力來源

星巴克8／28起連續兩天買一送一　那堤、星冰樂都點得到

星巴克8／28起連續兩天買一送一　那堤、星冰樂都點得到

誠品新店裕隆城9／28開幕　「近百間美食」5大重點搶先看

誠品新店裕隆城9／28開幕　「近百間美食」5大重點搶先看

視網膜爽中頭獎1.3萬百貨買單　大葉：有人比他更會買 富豪要求「7500萬元勞斯萊斯訂製車」儀表台嵌「江詩丹頓陀飛輪時計」 V、朴寶劍在CELINE店內神級同框絕對該當桌布　Stray Kids Felix加入LV大使 小心越減越肥！營養師教「6種肥胖類型」對應瘦身法＋飲食推薦 NewJeans、(G)I-DLE打歌都穿「低腰＋皮帶」　復古辣妹風必備大Logo 擦錯等於白擦！皮膚科醫師教「有效防曬」5關鍵：不能打圈塗 愛黛兒「雨滴戰袍」上萬顆水晶定格絕美瞬間！　香港設計師大有來頭

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面