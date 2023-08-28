麥當勞最潮聯名！與Palace合作系列單品、套餐紙袋極具收藏價值　

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近年麥當勞的花招越來越多，不只曾與Travis Scott、CPFM、CLOT推出潮流聯名，這回加碼找來英國滑板潮牌Palace合作，聯名系列單品也正式曝光！這樣的設計你買單嗎？

關於Palace

Palace誕生於2010年的英國倫敦，由滑板團隊Palace Wayward Boys Choir中的成員Lev Tanju創立，竄紅速度之快，讓他馬上追上了Supreme的潮流地位。Palace的風格主旨為「Less is more」，借鑑倫敦90年代的街頭美學，設計簡約，幾乎僅靠標誌性的三角形Logo來裝飾素面服裝，如此鮮明的辨識度，讓品牌獲得許多潮流明星的喜愛，包括Justin Bieber、已故設計師Virgil Abloh，陳冠希也不吝嗇經常亮相自己的Palace收藏，讓Palace知名度大增，甚至被譽為「內行人才懂的潮牌」之一。

麥當勞 McDonald’s X Palace Skateboards

日前紐約時代廣場的麥當勞上方看板，出現了神祕的大型廣告，而這正是在預告即將與Palace展開的合作。





如今McDonald’s X Palace Skateboards的聯名系列已陸續完整公開，最先曝光的單品為這只圓形金戒指，由紅寶石替雙方品牌的Logo襯底，有種土豪式的炫耀感，同時又潮到出水！

其餘McDonald’s X Palace Skateboards的聯名商品，多以基本款T恤、連帽衫為主，設計上同樣使用雙方聯名的Logo，十分簡約；條列式的重點標語設計，則呼應到最初釋出的廣告，皆是對Palace社群內容招牌的書寫方式致敬。整體來說設計感不強，且可惜的是Palace的三角Logo並沒有被當創作元素出現在其中，雙方的合作固然潮，但這系列比起好看、或許紀念價值更大。

麥當勞As Featured In套餐組合

其實麥當勞這回與Palace的合作，正是為了全新的As Featured In套餐組合所推出。自8月14日起，民眾只需選購As Featured In餐飲組合，即可掃描包裝餐盒上的QR碼，進入選購McDonald’s X Palace Skateboards系列產品。官方指出套餐與聯名將在全球100多個國家登場，不過詳細名單沒有公佈，尚不知道台灣是否會跟進。

此外，8月18日Palace也將於加州Downey市最具指標性的麥當勞餐廳推出限時快閃商店，陳列此次的聯名系列。

麥當勞2023年推出The As Featured In Meal套餐組合，是為了向曾經以麥當勞取景的影視作品致敬，其中大家熟悉的作品包括王家衛的《墮落天使》、影集《Friends》、《第五元素》以及即將播出的《洛基》第二季。





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