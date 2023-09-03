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丁海寅要來了！5款髮型範本請男生筆記　幹練短髮、順毛瀏海通通有

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

2014年出道的丁海寅今年35歲，擁有超強娃娃臉的他在2018年和孫藝珍合作《經常請吃飯的漂亮姐姐》備受矚目，是不少粉絲心中的男神！丁海寅迎接出道十周年將在10月登台，一起來看看丁海寅用不同髮型駕馭小奶狗和幹練軍人！

「國民年下男」丁海寅將登台慶出道10周年

2014年以周末連續劇《百年新娘》男主角弟弟出道，今年35歲的丁海寅是韓國演藝圈公認的娃娃臉，出道近十年來演出過不少膾炙人口的韓劇，像是讓他拿下《54屆百想藝術大獎》男子人氣獎的《機智牢房生活》、和李鍾碩與秀智對戲的《當你沉睡時》韓宇卓巡警等。

2018年和孫藝珍搭檔演出《經常請吃飯的漂亮姐姐》男主角，丁海寅的娃娃臉配上孫藝珍的神仙組合，以姐弟戀引起話題，丁海寅也收穫了「國民年下男」的稱號。2021年和BLACKPINK成員Jisoo搭檔演出JTBC電視劇《雪降花》男女主角，同一年也擔任近期播出續集的《D.P：逃兵追緝令》男主角，明年就是出道10周年，丁海寅的人氣和演藝生涯都不斷看漲。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

為了慶祝出道10周年，丁海寅將在10月7日登台舉辦「THE 10TH SEASON」粉絲見面會，時隔4年台灣粉絲終於又能一睹風采，讓人相當期待！丁海寅童顏印象深植人心，不管是讓人心動年下男的小奶狗造型，或是帥氣幹練的軍人短髮，以下幾款簡單乾淨的髮型一定要筆記！

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

丁海寅髮型

1.清爽幹練短髮

丁海寅很常以露出整個五官的短髮造型現身，短短的瀏海稍微用髮品往上抓增添造型感，同時也能給人乾淨清爽的氛圍，是很適合夏天的髮型。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2.順毛短瀏海

短短的瀏海微微露出一點點眉毛，親和力十足。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3.韓系小奶狗

比起上一個髮型，整體造型會更蓬鬆一些，在髮流上做出一些捲度，帶有一點零亂的氛圍，更加活潑可愛。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

4.正式感韓系瀏海

出席正式場合時，就可以考慮將瀏海梳成旁分，運用修飾臉型的線條搭配濕感的造型，可以正式也可以比較有氣場。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

5.性感微長髮尾

將頭髮長度稍微留長後，就能抓出更明顯的髮流，塑造一種短髮獨有的飄逸感，和平時日常的造型風格不同，別有一番風味。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 丁海寅, 髮型

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