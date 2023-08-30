試・開箱／零負評「仙人掌精華」超強比例　細緻毛孔超有感、連素顏也發光

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

夏季常常有毛孔粗大的問題，如果沒有進行調理，很容易造成上妝不服貼或是卡粉等NG狀態，以下就盤點多款微酸類保養，不需要試應期，也可以幫助肌膚煥發明亮光采。

＃YSL 極效活萃夜光仙人掌超級精華，30ml、售價3700元

這瓶只要用過就回不去、網友一致推爆的「仙人掌精華」，裡面添加3.4%溫和微酸精華，在使用的時候，可以溫和的調理角質與毛孔，搭配珍稀的夜光仙人掌金萃油，使用起來更是讓肌膚保濕潤澤，越抹越細緻的關鍵，完全不用擔心會過度刺激的配方，讓肌膚穩定又能更加細緻，惱人的坑坑疤疤直接出局。

＃RéVive 激光活膚晶露，135ml、售價4500元

以再生醫學為研發基礎的RéVive，在秋季推出全新的活膚晶露，化妝水般清爽質地，裡面獨創晶光酵素複合果萃作為精華水，混合光采複合油，以98：2的完美黃金比例，讓補水的同時順便補油，讓肌膚重現透明晶瑩。

＃Swissvita薇佳 蜜花酸晶煥膚美白精萃，30ml、售價1080元

憑藉洗面乳在MIT保養殺出重圍的薇佳，最近又推出全新的美白精萃，相較於一般的酸類精華，使用杏仁酸、花蜜酸、花酸以黃金比例8：1：1調製而成，對於肌膚暗沉、毛孔粗大等問題，有感調理，因為獨特的配方設計，一般肌膚也可以輕鬆好上手。