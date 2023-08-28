V、朴寶劍在CELINE店內神級同框絕對該當桌布　Stray Kids Felix加入LV大使

▲V（左）和朴寶劍在東京表參道的CELINE店內合照。（圖／品牌提供，以下同）

記者林明瑋 / 台北報導

南韓用流行文化橫掃全球，當紅明星們與精品相互幫襯，讓彼此光環都更耀眼。CELINE位於東京表參道的專門店裝修後開幕，品牌大使朴寶劍及BTS的V專程前往，兩大男神在店內的每一張合照，都該存下來當桌布，LOUIS VUITTON（LV）近日則宣布Stray Kids 的Felix成為最新品牌大使，女裝藝術總監Nicolas Ghesquière大讚：「我喜歡他的活力、獨特個性和大膽風格。」

▲Stray Kids 的Felix成為LV品牌大使。

朴寶劍和V從首爾金浦機場出發前往東京準備參加CELINE活動時，背了同款不同材質的Besace Triomphe中型手袋，V以開襟針織衫、牛仔褲搭配天然牛皮包包，並疊戴3條項鍊，讓造型簡單又有特色，朴寶劍則是顏色相近的藍色襯衫、牛仔褲，加上牛皮壓鱷魚紋包款，兩人選的服裝與配件都很日常，但帥度依然破表，很多時候不過於刻意反而更完美。

▲V在機場使用的CELINE HOMME天然牛皮革Besace Triomphe中型手袋，125,000元。





▲朴寶劍搭機有CELINE HOMME鱷魚紋壓花牛皮革Besace Triomphe中型手袋相伴，125,000元。

參與開幕活動時，需要仔細雕琢，朴寶劍走勁裝路線，一身黑衣、黑褲與黑色流蘇皮衣，展現出搖滾風又不失原有的斯文氣質，V以水晶裝飾丹寧外套及皮褲，並在頸上繫著流蘇絲巾，很是CELINE創意總監Hedi Slimane筆下男子的態度。

▲V（左）和朴寶劍同為CELINE品牌大使，日前在東京參加表參道專門店開幕活動。

LV的最新品牌大使是韓團 Stray Kids 的韓裔澳籍成員 Felix。 Felix先前已出席過LV在首爾舉行的 2023 早秋女裝秀、在義大利 Isola Bella 島舉行的 2024 早春女裝秀，與品牌關係緊密，Nicolas Ghesquière透露：「我在首爾展示早秋系列時發現了 Felix，我們一拍即合。他才華洋溢毋庸置疑，我喜歡他的活力、獨特個性和大膽風格，我非常高興 Felix 擔任LV品牌大使。」

▲Felix穿著LV服裝表演。





▲Felix曾到義大利 Isola Bella 島參加LV 2024 早春女裝秀。