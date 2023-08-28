JAMEI CHEN展開秋冬印度之旅！異域風淡金色長袍、建築美學藏袖口

記者鮑璿安／台北報導

台灣知名設計師陳季敏同名品牌JAMEI CHEN發表新裝23AW Capsule Collection 秋冬系列，熱愛旅行的陳季敏這次終於以她熟悉的印度為主軸，有別以往簡潔的黑白色調，加入了淡金與駝色增添異域風情，精緻的刺繡細節藏於袖口打造新美學。

▲陳季敏（中）發表「A PASSAGE TO INDIA 印度之旅」的秋冬系列。（圖／品牌提供）

旅行經常是不少設計師的創作靈感來源，陳季敏從初秋膠囊系列就揭開了「服裝是城市中最美的風景」的理念，本季更以旅遊印度時所觸及的特色文化、當地建築風貌融合進名為「A PASSAGE TO INDIA 印度之旅」的秋冬系列。陳季敏表示，她非常喜歡印度，不僅是因為她很喜歡英國文學家E.M.Forster 的小說A passage to India「印度之旅」與小說改拍成電影的影像美感，更因為在旅遊印度時感受到這個千年古國的華麗盛世遺風與被英國殖民的文化衝突融合，進而發展出獨樹一格的ethnic 美學。

▲選在領口、袖口、衣擺或縫線邊沿，精巧的手工縫製呈現如建築美學的柱狀堆疊或宛若珠寶設計的立體結構 。（圖／品牌提供）

本季保留品牌優雅恬靜，選在領口、袖口、下襬或縫線邊沿，精巧的手工縫製呈現如建築美學的柱狀堆疊或宛若珠寶設計的立體結構，加大了服飾的硬挺度，在疊搭穿著時，露出一截袖口也能有亮點。大量的高雅黑與純凈白是JAMEI CHEN 雋永而經典的用色，值得一提的是本季選用不少印度飾品和布料中常見的淡金與駝色，增添些許異域風情，配件方面運用了施華洛世奇水晶創作的輕量珠寶飾品，打造華麗不張揚的態度。

▲水洗亞麻丹寧系列以幾乎不可視的接縫細節向面料致敬。（圖／品牌提供）

▲peter wu SS23 two-way 工作襯衫墨沙色； 連身褲。（圖／品牌提供）

此外，極簡控所喜愛的旅法台灣設計師吳昕威peter wu同名品牌，過去為大眾提供了許多無性別的工裝單品，本季攜手日本兒島和東京的工坊Atelier 16H25M開啟新篇章，催生全新水洗亞麻丹寧織料，融合peter wu標誌性廓形，經典two-way工作襯衫加入了雙面翻穿機能；一側以幾乎不可視的接縫細節向水洗亞麻布面料致敬，另一面則以純棉包邊細節，凸顯製作工藝及服裝與身體的關係。