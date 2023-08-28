視網膜爽中頭獎1.3萬百貨買單　大葉：有人比他更會買

▲視網膜中大葉高島屋頭獎，業者買單1.3萬元。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

網紅視網膜Retina周日發文，表示自己去大葉高島屋消費，居然中了頭獎，鞋子加上褲子消費1.3萬元全部百貨買單，幽默表示「頭獎Ａ賞原來是真的存在的，這讓我願意繼續相信這個世界！」網友也留言祝賀，對此大葉高島屋表示，中獎當下工作人員沒認出本人，直到看到他貼文才恍然大悟，但也透露視網膜的單「不是最大筆」，其中有位頭獎得主消費是1.99萬元，比他「多賺」6,000多元。

天母在地百貨大葉高島屋從8／9至8／28，舉行「盛夏超級好運轉」活動，提供卡友當天在全館單筆消費滿2,500元，就可憑APP員條碼及相關明細，進行轉盤遊戲1次，每天限量300名，且每日會抽出1個頭獎名額，是直接提供當天消費的同價值禮券，等同買的商品都免費，換句話說每個符合資格的消費者都有1／300的中頭獎機會，回饋上限為2萬元。

視網膜表示周日一共買了3雙鞋加褲子約13,000元，結果去服務中心抽獎抽到消費全免，開心發文「怎麼會有這麼開心誇張的事情！！！」網友也留言表示「太強運了吧」、「開心指數百分百」、「趁好運勢去買樂透」、「太扯了，運氣很好耶」，但也有網友說很像葉佩雯，讓視網膜在底下貼出大葉高島屋的二階會員證明，外加分享在該百貨已累計破10萬元的買單數字。

大葉高島屋表示，因為每位頭獎者都會要求拍照留紀錄，視網膜拍照當下有員工覺得他很眼熟，但因為他沒有戴眼鏡，基於不打擾客戶前提沒上前確認，直到他發文才確定就是他本人。該活動至今共累積12位頭獎得主，且透露視網膜這筆1.3萬元不是最高的，其中有位小姐買COACH花了19,900元也抽到頭獎，只差100元就到2萬元贈獎上限，私底下都佩服該得主「太會買，買得剛剛好」。

▲花蓮遠百。（圖／翻攝Google Maps）



但史上最厲害的百貨頭獎得主其實在花蓮遠百，2018年花蓮遠百農曆年福袋最大獎為市價69.8萬元的Volkswagen-Polo 1.6汽車，抽中汽車大獎的姜文麗女士，其姪子姜景懷也正好是2017年花蓮遠百的汽車得主，讓在場民眾直呼這家人也太好運。