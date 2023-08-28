愛喝飲料老得快！皮膚科醫師教「正確控糖4秘訣」　遠離蠟黃鬆弛

▲皮膚科醫師教控糖秘訣，遠離糖化衰老危機。（圖／翻攝IG@emisuzuki_official）

記者張毓容／台北報導 圖／達志示意圖、翻攝IG@thanks_kim

愛美怕胖的人一定都聽過「控糖」，也知道控糖的重要性，糖分攝取太多不僅容易發胖、影響健康，還會導致皮膚的糖化，糖化會使肌膚變黃、膠原蛋白流失，而膠原蛋白少了就會加速老化，讓肌膚變得鬆弛下垂、出現皺紋。皮膚科醫師王群就分享4招控糖小秘訣，教你遠離糖化危機，維持肌膚好狀態。

＃控制每日的糖分攝取量



要控糖最直接的就是減少糖分的攝取，根據世界衛生組織 (WHO) 建議糖的攝取量在總熱量的10%以下，如能降低至5%更理想。以成人每天攝取2000大卡計算，則每日的糖攝取量不能超過50g，最好控制在25g以下。

而要減少糖分的攝取，就是要減少攝取奶茶、可樂等含糖飲料和甜點、餅乾等食物。像是一杯約400ml的小杯全糖奶茶，大概就有20g的糖，如果喝了這一杯奶茶後，就只能吃一點點東西了，像是白米、麵條等澱粉類都要減少攝取，就算只是依照平日份量正常吃，每日糖分也已經超標了。

但也不是說完全不能喝，像是每周喝1～2次奶茶，少少的喝就沒問題，也建議減少甜度，像是喝半糖或微糖，若能無糖更好，但如果平常都不喝水，把飲料、奶茶當成水喝，當然就不行。

＃增加膳食纖維的攝取



多吃膳食纖維含量豐富的食物，像是蔬菜、菇類、大豆和低GI水果等這些富含纖維的食物，能幫助減慢升糖速度。

＃定期監測血糖



定期做身體檢查、監測血糖變化，幫助及時發現問題。血糖高更容易糖化，一旦發現血糖高了，一定要查原因。

＃加強運動鍛煉



運動對於血糖穩定有非常好的幫助，建議養成運動習慣，還能幫助消耗熱量，防止發胖。