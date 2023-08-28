愛黛兒「雨滴戰袍」上萬顆水晶定格絕美瞬間！　香港設計師大有來頭

記者鮑璿安／外電報導

英國歌后愛黛兒（Adele）近期在美國「賭城」拉斯維加斯開唱，除了超群的歌藝受矚目外，她全新舞台造型也正式曝光，欽點新秀香港設計師Robert Wun（雲惟俊）量身打造出一套雨滴禮服，以上萬水晶呈現出雨滴灑落在服裝上的模樣，視覺和聽覺都是絕妙享受。

Adele這次舞台造型出動了香港設計師Robert Wun（雲惟俊）為她量身打造一套「Rain Fall Gown雨滴禮服」，使用了1萬5千顆swarovski 水晶刺繡作為點綴，手工打造出不規則狀態，在黑色禮服上大大小小自然灑落，伴隨光線猶如雨滴定格在一瞬間，而舞台上的黑色背景更能彰顯禮服的璀璨華美，藉此完美呼應Adele歌曲《 Set Fire To The Rain》場景。

其實Robert Wun的來頭不小，他不僅是首個踏入巴黎高級訂製時裝周的香港設計師，蘊藏扎實的設計功底，擅長以褶皺手法融合前衛的設計理念，包含蘭花、紅酒漬都成為標誌性元素，韓團 Blackpink 成員Lisa、女神卡卡Lady Gaga等名人都上身過他的服裝。這次Adele的御用禮服曝光，Robert Wun也感動表示，作為Adele多年來的粉絲，偶像穿上他所設計的服飾猶如美夢成真。