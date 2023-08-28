fb ig video ETtoday search mobile

《裝腔啟示錄》8金句：失戀就像得了一場重感冒，時間到了自然就會好

>

記者鮑璿安／台北報導

陸劇《裝腔啟示錄》由蔡文靜、韓東君領銜主演， 劇情講述了初級律師「唐影」和「許子詮」一次在北京飛往上海的機上偶遇，兩人從相互試探到曖昧萌芽，最後重拾自我的故事。當中對於工作、愛情和生活的面貌都真實刻畫，不少金句台詞引發熱議！

▲▼陸劇《裝腔啟示錄》 。（圖／翻攝自微博裝腔啟示錄）

▲陸劇《裝腔啟示錄》金句台詞連發  。（圖／翻攝自微博裝腔啟示錄，以下同）

1. 時機是多麼重要的東西，主動約過一次就不好意思再主動約第二次，想靠近一個人的衝動全都是稍縱即逝。

2. 你奮力追逐的人，從骨子裡看輕你，而令你心動的人，只願意站在原地。

3. 我生來普通，長得也普通，在我生命裡能夠發生的一切，閃閃發光的事情，全部都是我奮力拼搏來的，不是每一個人都有資格，在社會上說順其自然的絕大多數人，都在逆水行舟。

▲▼陸劇《裝腔啟示錄》 。（圖／翻攝自微博裝腔啟示錄）

4. 你真想跟一個人在一起，必須是心裡喜歡這個人，而不是因為對你好，這是一種將就。

5. 每天出門的時候天還是亮的，回來的時候天就已經黑了，難道我就沒有黃昏嗎？

6. 反正維護客戶關係最好方式肯定不是討好，應該說是調教。

▲▼陸劇《裝腔啟示錄》 。（圖／翻攝自微博裝腔啟示錄）

7. 本來感情裡就沒有誰對誰錯，都是立場不同，所以在這段關係裡，我明白一個道理，就是當人一旦進入到戀愛關係，總會有人被妥協和需要妥協，但其實我根本不想去改變任何人，我也不想被任何人而改變。

8. 失戀呢，就像得了一場重感冒，時間到了它自然就會好。

關鍵字：

陸劇, 裝腔啟示錄, 台詞

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

陳庭妮分享夫妻小甜蜜：互穿衣服

陳庭妮分享夫妻小甜蜜：互穿衣服

周杰倫戴千萬元勞力士連撞兩大咖

周杰倫戴千萬元勞力士連撞兩大咖

林志玲戴珍珠吐金句：悶熱也要淡定的靜下

林志玲戴珍珠吐金句：悶熱也要淡定的靜下

黃宣當鬍子先生最愛LONGCHAMP香蕉包

黃宣當鬍子先生最愛LONGCHAMP香蕉包

令人稱羨的17歲！NewJeans Haerin戴滿DIOR珠寶

令人稱羨的17歲！NewJeans Haerin戴滿DIOR珠寶

夏日必備涼感保養美妝盤點

夏日必備涼感保養美妝盤點

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

營養師推的5款低卡零食快筆記

營養師推的5款低卡零食快筆記

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

關鍵3招預防「夏季熱老化」

關鍵3招預防「夏季熱老化」

ET Fashion

推薦閱讀

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面