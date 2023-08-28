《裝腔啟示錄》8金句：失戀就像得了一場重感冒，時間到了自然就會好

記者鮑璿安／台北報導

陸劇《裝腔啟示錄》由蔡文靜、韓東君領銜主演， 劇情講述了初級律師「唐影」和「許子詮」一次在北京飛往上海的機上偶遇，兩人從相互試探到曖昧萌芽，最後重拾自我的故事。當中對於工作、愛情和生活的面貌都真實刻畫，不少金句台詞引發熱議！

▲陸劇《裝腔啟示錄》金句台詞連發 。（圖／翻攝自微博裝腔啟示錄，以下同）

1. 時機是多麼重要的東西，主動約過一次就不好意思再主動約第二次，想靠近一個人的衝動全都是稍縱即逝。



2. 你奮力追逐的人，從骨子裡看輕你，而令你心動的人，只願意站在原地。



3. 我生來普通，長得也普通，在我生命裡能夠發生的一切，閃閃發光的事情，全部都是我奮力拼搏來的，不是每一個人都有資格，在社會上說順其自然的絕大多數人，都在逆水行舟。



4. 你真想跟一個人在一起，必須是心裡喜歡這個人，而不是因為對你好，這是一種將就。



5. 每天出門的時候天還是亮的，回來的時候天就已經黑了，難道我就沒有黃昏嗎？



6. 反正維護客戶關係最好方式肯定不是討好，應該說是調教。



7. 本來感情裡就沒有誰對誰錯，都是立場不同，所以在這段關係裡，我明白一個道理，就是當人一旦進入到戀愛關係，總會有人被妥協和需要妥協，但其實我根本不想去改變任何人，我也不想被任何人而改變。



8. 失戀呢，就像得了一場重感冒，時間到了它自然就會好。