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高原騎士攜手林明建推專屬料理　馬爹利6款中式套餐嚐鮮

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▲高原騎士、馬爹利不約而同推出特別套餐，讓中秋聚會更有新意。（圖／各業者提供）

▲高原騎士、馬爹利不約而同推出特別套餐，讓中秋聚會更有新意，圖為高原騎士15年新裝。（圖／各業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

威士忌市場日趨廣大，被消費者稱為最孤獨威士忌「高原騎士」，以北極圈海風與煙燻雪莉融入酒體的獨特滋味，在台受到部分人士親睞，近期與林明建打造的原木直烤WILDWOOD餐廳合作推出特色菜餚，讓民眾在台也可享野性的蘇格蘭風味。馬爹利則與6間中式餐廳打造獨特佳餚，讓你一嚐中式新鮮味。

Highland Park 高原騎士威士忌是蘇格蘭最北端、緯度最高的奧克尼群島，由於靠近北極圈，長年處於恆低溫狀態，成為該品牌酒質和諧的一大關鍵，其手工翻麥的特色，將海風揉入威士忌內，輔以石楠花泥煤燻烤麥芽，堆疊石楠花蜜香和獨特的煙燻雪莉風味，在恆低溫緩慢熟成的天然環境，自然地揉合出和諧細膩的酒體，造就豐富香醇濃郁的風味。

該品牌核心酒款「高原騎士12年」，炙亮琥珀色佐以石楠花蜜香佐圓融煙燻味，讓香草奶油與麥香甜味在舌尖創造層次，售價1,350元；另一款「高原騎士18年」，自帶璀璨金黃光芒，木質香氣與苦甜巧克力風味，加上蜂巢蜜香以及獨特煙燻，取下「世界烈酒之最」美譽，售價3,720元。「高原騎士15年」則全新改裝上市，其使用歐洲初次雪莉橡木桶熟成，之後由美國初次雪莉橡木桶，添加特殊的香草和烤布蕾香氣，售價2,830元。

▲高原騎士、馬爹利不約而同推出特別套餐，讓中秋聚會更有新意。（圖／各業者提供）

而高原騎士近期與WILDWOOD合作，打造期間限定高原騎士專屬菜單，將高原騎士12年直接入菜，包括紅甘生魚片、搭配高原騎士12年圓融的煙燻甜味，消除莓果的酸澀，與海鮮的甘甜融合，主餐選用高原騎士18年以厚實帶有蜂蜜及煙燻味酒體，搭配以龍眼木直火燒烤的乾式熟成肋眼牛排，帶領消費者感受高原騎士與完美融合的野出新風味。

▲高原騎士、馬爹利不約而同推出特別套餐，讓中秋聚會更有新意。（圖／各業者提供）

法國干邑馬爹利近期聯手北中南60間中式名饌餐廳，由馬爹利品牌大使攜手職人主廚詹姆士，展開中式食邑體驗，與台北的請客樓、雲錦中餐廳、漂亮廣式海鮮餐廳、寒舍食譜，台中的樂美中餐廳，以及高雄的湛露中餐廳，將各家獨特風格融入，推出6款「馬爹利限定套餐」，每份套餐均含「馬爹利藍淬燕」及「馬爹利名仕」兩款馬爹利經典酒款，此外另與54家餐廳合作，從9／1至11／30期間，指定餐廳點購一瓶「馬爹利藍淬燕」，即贈店家的獨家限量私房招牌菜。

▲高原騎士、馬爹利不約而同推出特別套餐，讓中秋聚會更有新意。（圖／各業者提供）

★《ETtoday新聞雲》提醒您：未成年請勿飲酒。飲酒過量，有害健康。喝酒不開車，開車不喝酒。

關鍵字：

高原騎士, 馬爹利, 威士忌, 干邑, 林明建

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