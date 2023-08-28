營養師曝星巴克「星冰樂熱量排行」　第1名相當一個排骨便當

▲星冰樂很受消費者歡迎。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／台北報導

高溫悶熱就想來點冰的，你也是星巴克星冰樂的粉絲嗎？營養師程涵宇分享星冰樂熱量排行榜，看看你喝進了多少熱量。星冰樂共有12種口味可選，猜猜誰是熱量冠軍！

#第1名 焦糖可可碎片星冰樂 783Kcal/糖128g

熱量、糖量都最高！營養師程涵宇表示，飲料中加入可可碎片、焦糖風味糖漿最後再淋上螞蟻人最愛的焦糖醬，甜滋滋的讓人喝了真是過癮，不過喝下一杯就相當於吃掉一個炸排骨便當。

#第2名 黑糖風味燕麥奶咖啡星冰樂 747Kcal/糖123g

熱量亞軍！加入了黑糖風味糖漿、摩卡醬的燕麥奶真的是風味濃郁香氣四溢，最後再擠上鮮奶油提味，濃郁順口讓人一喝再喝，但飽和脂肪較高。

#第3名 抹茶奶霜星冰樂 735Kcal/糖125g

看起來很瘦的抹茶奶霜星冰樂熱量排第3！綿密的奶霜搭配順口茶香真的是抹茶控最愛，但營養師提醒可別低估鮮奶油的熱量，這樣一球奶霜就有將近100大卡的熱量。

#第4名 摩卡可可碎片星冰樂 620Kcal/糖111g



#第5名 焦糖咖啡星冰樂 615Kcal/糖119g



#第6名 紅絲絨風味燕麥奶星冰樂 592Kcal/糖84g



#第7名 巧克力可可碎片星冰樂 583Kcal/糖78g



#第8名 香草風味星冰樂 561Kcal/糖85g



#第9名 醇濃抹茶星冰樂 559Kcal/糖78g



#第10名 雙濃萃義式咖啡星冰樂 518Kcal/糖49g



#第11名 咖啡星冰樂 512Kcal/糖95g



#第12名 雙果果汁星冰樂 319Kcal/糖81g

如果真的還是很想喝怎麼辦？營養師程涵宇教你3招輕鬆減熱量，第一可以先去鮮奶油，少了鮮奶油就可以直接減掉約Kcal的熱量，第二可以將特大杯改成中杯，以熱量最高的焦糖可可碎片星冰樂為例，若改為買中杯，熱量及糖就可以直接減少40%攝取，減少身體負擔。最後建議選擇咖啡和水果口味，咖啡星冰樂、雙果果之星冰樂是熱量排名最低。