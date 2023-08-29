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難怪越減越肥！營養師曝看似健康的「4種地雷食物」　超多人都中

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▲▼營養師曝4種「偽健康食物」 。（圖／達志示意圖）

▲營養師提醒有些食物看似健康其實暗藏陷阱，小心越吃越胖。

記者張毓容／綜合報導　圖／達志示意圖

應該不少人都有類似經驗，減肥時覺得自己很認真控制飲食，吃得很健康，體重卻卡住下不來，甚至越減越肥？小心，可能是你不知不覺中吃錯食物了！知名營養師張家榕就表示，諮詢時常常遇到有些食物其實是地雷，大家卻以為很健康，就放心大吃，無形中就吃下過多熱量、糖分或油脂。像是以下4種食物就是許多人以為很健康、但其實暗藏陷阱的代表，快來看看你中了幾個？

＃無麩質的點心

張家榕提醒，不要被無麩質這三個字給迷惑了，因為無麩質的點心可能是用米粉或者是杏仁粉去做的，也就是澱粉或是油脂堅果類，所以不一定等於低油或低熱量喔！

▲▼營養師曝4種「偽健康食物」 。（圖／達志示意圖）

＃「非油炸」餅乾

現在市面上越來越多主打「非油炸」的餅乾，像是非油炸的洋芋片、非油炸的蔬果片等這種，但其實非油炸不等於無油，只是加工方式不同而已，和油量完全沒有關係。

＃消化餅乾

消化餅乾其實就只是一種餅乾，不能幫助消化，就跟老婆餅裡面沒有老婆、就是一塊餅一樣。

▲▼營養師曝4種「偽健康食物」 。（圖／達志示意圖）

＃果汁

張家榕表示，她在諮詢時發現很多人都會把水果打成果汁，但她提醒不要把水果打成果汁！尤其是想減肥、在體重控制的人更不建議喝，有以下3大原因：雖然不至於會變成垃圾食物，但把水果榨成汁，會使水果中的維生素C加速氧化、較快流失；而且會變成高GI高升糖指數，使血糖容易飆升，即使是新鮮現榨沒有過濾的果汁也一樣；而喝果汁很容易失控，容易喝過量，導致不小心攝取過多的熱量和糖分。


最後營養師也提醒，還有像是穀物棒、麵輪、黑糖等也都是容易踩雷的食物，吃的時候要多注意。

►營養師教「減肥控糖」多吃7種食物！第5防便秘還能降膽固醇

►抗老又助減肥！營養師大推5種「紫色食物」讓你越吃越年輕

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關鍵字：

減肥, 瘦身, 減脂, 食物, NG, 健康, 營養師

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