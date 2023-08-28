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45歲小S當「最美辣媽」關鍵是電眼！每天睡前做一件事放鬆又年輕

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▲小S,資生堂,Revive,眼霜,保養。（圖／elephantdee IG）

記者李薇／台北報導　圖／品牌提供、elephantdee IG

藝人小S身為主持人、媽媽等多重角色，家庭事業都要兼顧，即使已經是熟齡肌，狀態依舊超級好，對於保養她很重視臉部，尤其是眼周，她表示，之前很崇尚歐美感的眼妝，看起來要輪廓深邃、很凹的感覺，結果等到眼周真的開始出現凹陷的狀況時，才驚覺會讓整個人顯老之外，又會看起來很疲憊。

▲小S,資生堂,Revive,眼霜,保養。（圖／elephantdee IG）

所以，小S在眼部保養都會做很扎實的保養，她會先用勾玉形狀的眼周按摩器，使用尖端沾取眼霜之後，輕點在眼周部位大約6個小點，然後用大圓弧型端，從眼頭到眼尾推滑拉提，她表示，很多人都會做熱敷、冷敷之類的動作，但其實自己覺得有點多餘，會帶給肌膚負擔，只要做好一件事，每天晚上按摩拉提，比起過度護膚效果會更好。

▲小S,資生堂,Revive,眼霜,保養。（圖／elephantdee IG）

在保養上，小S也表示，每天晚上都會把眼周按摩當作一個儀式，按完之後就會順便刮痧一下頭皮，立刻就有放鬆舒壓的效果，整個人都會立刻平靜下來，也很舒服；另外，自己也是挑過各種品牌的眼霜，直到用到資生堂的極上御藏傳奇眼霜，不僅澎潤效果好，也不容易長肉芽，已經是隨身都會攜帶的好物。

▲小S,資生堂,Revive,眼霜,保養。（圖／elephantdee IG）

頂級抗老品牌RéVive也在近日發表全新的Bio-3激活眼部安瓶精華，運用頂級再生醫學的高科技「無人機標靶傳導技術」，讓可以作用在眼周的高效成分，可以更完整的注入在眼周肌膚，並且達到完美的修護效果，緊緻撫紋更有感，一抹就像進入修圖模式，立刻晶亮放大雙眼。
 

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