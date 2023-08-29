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跟著做就沒錯！2023秋冬4大「韓星變髮範本」　變身甜酷辣妹

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▲▼2023秋冬4大「韓星變髮範本」。（圖／翻攝自IG）

▲一次看懂韓星2023清冬流行髮型。（圖／翻攝自IG/jennierubyjane、@min.nicha）

記者曾怡嘉／綜合報導

2023秋冬即將到來，除了衣服要換季，髮型也要煥然一新！法國頭皮頭髮養護專家萊法耶，預先盤點解析2023年秋冬韓星4大變髮的參考範本，不管是Y2K強勢掀起的原生感黑長直感、韓式層次剪、多變辮子頭，都是減齡小顏的絕佳髮型，另外回頭率超高的白金漸層染，不但能夠襯托出白皙膚色，也能創造如同混血兒般自然柔和的高質感。

▲▼韓星變髮範本。（圖／翻攝自IG）

▲（圖／翻攝自IG/@min.nicha）

原生感黑長直髮 純慾減齡

近年來許多韓國女星紛紛換上強調原生感的黑長直髮，這個熱潮也將持續成為2023年秋冬的髮型重點！強調髮絲柔順滑亮質感的黑長直髮，不但給人純慾氣質的印象，也有許多韓星搭配切齊瀏海、公主切等元素，萌感十足、小臉減齡的同時，更可以巧妙襯托出五官的立體度，搭配老帽、毛帽等配件更是時尚感十足。

▲▼韓星變髮範本。（圖／翻攝自IG）

▲（圖／翻攝自IG/momo）

#韓式層次剪 輕盈俏皮個性感

不同類型的層次剪在2023年秋冬將持續流行，不管短中長髮都可以嘗試，尤其及肩中長髮上包外翹的輪廓線條，除了修飾臉型，整體造型也更加輕盈，營造出清新俏皮的感覺，同時也多了幾分慵懶與隨性的個性感。

▲▼韓星變髮範本。（圖／翻攝自IG）

▲（圖／翻攝自IG/jennierubyjane）

#Y2K編髮 變身甜酷辣妹

比起乾淨俐落的收髮，Y2K多變的編髮造型更注重率性、隨性、自然的態度，配上色彩繽紛的髮夾、絲帶等，更帶有俏皮感，甜酷辣妹一定要嘗試！若想要編髮造型更加持久固定，建議可以搭配使用造型產品。

▲▼韓星變髮範本。（圖／翻攝自IG）

▲（圖／翻攝自IG/hyoyeon_x_x）

#漸層白金染 回頭率超高

白金染明亮的髮色不但能夠襯托出白皙膚色，搭配漸層染色，更能創造如同混血兒般自然柔和的高質感，不論是搭配女團直髮、芭比洋娃娃般的捲髮，絕對都是回頭率超高的大勢髮色！

關鍵字：

變髮, 範本, 2023, 韓星

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