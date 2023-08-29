皮膚科醫師教「睡前3招」零成本變美！有助睡眠還能改善痘痘

▲皮膚科醫師分享，睡前做對3件事就能0成本變美。

時尚中心／綜合報導 圖／123RF

現代人生活離不開3C產品，很多人睡前也還在滑手機，不知不覺就晚睡，這樣不僅容易熬夜，還浪費了「變漂亮」的黃金時間！小紅書上知名皮膚科醫師丹妮就分享，睡前30分鐘對女生來說是養護肌膚、悄悄變美的重要時刻，只要做好3件事，不花錢、0成本就能讓你第二天起來，膚色、氣色都比別人好。

1.泡腳半小時

醫師推薦，泡腳是每個女生都值得堅持去做的事，泡腳能幫助加速循環、提高新陳代謝，緩解一天的疲勞，後續入睡時腳也很暖和、不容易發涼，有助於改善睡眠品質。

▲按摩勞宮穴。（圖／翻攝小紅書@Dr.丹妮）

2.按摩勞宮穴

在泡腳的同時，可以同步按摩能幫助美容的勞宮穴，輕輕握拳，中指和無名指指尖處就是勞宮穴的位置。按摩勞宮穴可以幫助清心熱、瀉肝火，消除疲勞，對於臉上的痘痘也有改善作用，也有助於改善臉部氣色。

按壓勞宮穴時會有酸脹感，如果酸脹感不明顯的，可以動動手指，感覺會更明顯，單側各按摩大約10～15分鐘即可。

3.腹式呼吸

可以盤腿坐著做腹式呼吸，或是平躺在床上做也可以，做完後就可以直接睡覺，睡前做腹式呼吸能幫助讓身心放鬆、思緒減少，讓你睡得更好，第二天起來氣色也會更好。

做的時候，建議先調整一下呼吸，閉上眼睛，用鼻子吸氣讓肚皮鼓起來，吸飽氣後停頓兩秒，再收緊肚皮吐氣，吐到最後停兩秒，讓呼氣的時間更長一點，更緩慢一點，整個過程要把注意力放在呼吸的氣流上，來回做至少30個。

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