安格斯12星座一周運勢8／28－9／3　獅子先終結豬隊友、雙魚脫單不遠了

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

牡羊 3.21~4.20

水逆的影響力在這周開始像漣漪般漸漸擴散開來，過去容易我行我素、任性嬌蠻的牡羊座，將在此時嘗到苦果，與人的應對上容易備感受挫，不想鬧得不愉快，就得開始嘗試收斂脾氣。感情上略顯煎熬，除了兩人相處上摩擦明顯外，彼此長輩家人的態度也可能讓彼此感情壓力更重了一層，想單純的談個戀愛似乎在此時不太適合。

金牛 4.21~5.20

金牛象徵感情的第五宮，近期迎來了太陽與水星（逆）的進駐，默默喚醒了金牛座冰封已久的熱情，最近你對感情不再只是消極的靜觀其變，而是想參與、想投入，只是水逆之下這周運勢多了變因，此時需要更重視同事、夥伴之間的關係經營，不妨脫下不苟言笑的嚴肅臉，多一點笑臉，你的人氣會更旺，也能順勢擺脫小人喔！

雙子 5.21~6.20

這周雙子座在水逆之下要當心事情不如預期，除了複雜度增加不少，工作上也容易因雜事干擾而讓你忙得團團轉，也會花許多心力投注在專業領域上，雖然多做多錯，卻能從中得到不少經驗。此時已有伴侶的雙子在兩人關係上可能會出現一些變化，需要多溝通。仍在期待戀情的，愛情成功率則不太高，重點集中在朋友與家庭身上。

巨蟹 6.21~7.21

太陽和木星的助力之下，就算水逆也讓巨蟹座運勢瑕不掩瑜。近期日子多采多姿，只要做好工作與生活娛樂的分配，未來這周可望充實有趣！感情上受到的注目以及桃花都有增加，多往人群裡走，你的亮點將很容易受到注目，不過已有對象者，此時的愛情上互動有愈來愈冷淡的跡象，如果兩方都不太積極，很可能會漸行漸遠。

獅子 7.22~8.22

隨著水逆的影響力正式在這周開始發散，獅子座會發現近期事情容易一波三折，特別是職場上「人」的複雜情結讓你做什麼事都覺得綁手綁腳，人的問題是你首要面對的考驗，消除了周邊的小人、豬隊友，後面運途才能順遂。感情上與情人走入風雨飄搖的狀態，聚少離多之外，偶爾相會卻可能多了一點口舌爭論，有些小摩擦出現！

處女 8.23~9.22

本命宮位來到異常熱鬧的重要時期，除了太陽加持外，水逆的進駐則構成影響，最近想要做的事情很多，也從原本觀望朝向行動，不過愈是積極愈可能過於患得患失，讓自己反而有些倒退嚕！感情上面呈現反覆的情況，單身處女得小心不速之客上門，提防與自己年紀差異太大或生長背景差太大的對象，有可能用真心換來絕情。

天秤 9.23~10.22

迎接全新的9月，這周對天秤座來說，除了基本的忙碌疲累之外，倒是在內心多了一些小小的期待，其實你老早就對一成不變的生活模式感到有些反感，但又恐懼著改變帶來的不習慣，趁著太陽加持的當下，倒可以先為自己定下努力的方向，只是仍要注意水逆可能帶來的潛在險阻，大體上放飛自我將能為你帶來意想不到的好運。

天蠍 10.23~11.22

所謂百密一疏，說的就是近期天蠍座的生活寫照，水星逆行之下，天蠍得格外當心工作中出現的疏漏，以及看好戲的小人對你的落井下石，就算自己行得正坐得端，對人仍要圓滑貼心，才能避免自己被針對喔！愛情上請步步為營，任何一點點小失誤，很可能都會被情人拿著放大鏡來看，與情人的小口角不斷，但也有利於彼此的溝通。

射手 11.23~12.21

射手座這周走入一個先苦後甘的生活，驛馬星動的你，有遠行出差、出國的機會，而近期因受到水星逆行的影響，需要特別收斂自己大剌剌的個性，脾氣上也容易出現失控，煩心事雖多，但可千萬別為小事抓狂喔！好好控制自己的情緒，心情搞定了事情就會更順利。單身的射手近期一動不如一靜，能怡然地在人際間悠游也還算不錯。

摩羯 12.22~1.19

容易為小事緊張兮兮的摩羯座，其實看似沒表情的表情下，包藏了像橡皮筋般繃緊到極致的神經，一旦失去彈性，隨時可能有瞬間斷裂的危機，最好能為自己找個平衡情緒、紓解壓力的辦法。特別是這周開始水逆的風暴成形，考驗很可能無預警出現，而感情中各種磨合與相處也在此時降臨，為未來感情多了一個不定時炸彈。

水瓶 1.20~2.18

水瓶座這周運勢和摩羯不相上下，是個小小緊張大師，特別是近期特別容易產生莫名的壓力、心理影響生理的情況，身體上小毛病也可能開始冒出，與其急著找病因，不如試著放鬆一點、放下那些無謂的緊張焦慮，保持心情開朗，免疫力才有機會提升。感情上雷聲大雨點小，雖然有很多美好想像，但行動力偏低之下，單身持續。

雙魚 2.19~3.20

走過了上周彷彿呼風喚雨般太陽移至的日子，這周開始雙魚座竟不是那麼事事順遂，最近事與願違的事情層出不窮，讓你很難不懊惱，不過這種陰霾會隨著行星的運作煙消雲散，暫且不用對一時的低迷感到煩惱。單身魚兒要注意此時命運中牽絆著的桃花愛情可能會在此時出現，不妨把自己的心態準備好，走入脫單的日子不遠了。

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