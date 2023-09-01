《假面女郎》第4位「金貌美」是她！高級厭世臉、玲瓏身材演超辣舞替

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

Netflix韓劇《假面女郎》因三人分飾一角、血腥異色等劇情引討論，不只林珍娜NANA、李寒星和高賢廷，近期擔任舞蹈替身、從未露面的「第四位金貌美」也被神出來了，就是擁有玲瓏身材的Zizian。

《假面女郎》第四位「金貌美」

《假面女郎》以80年代K-Pop貫穿全劇，結合異色、暴力、鬼魅、復仇元素，由李寒星、林珍娜NANA和高賢廷分別飾演不同時期的「金貌美」，其中從未露臉、帶著面具跳舞的19禁直播主，其實是由韓國超辣女模Zizian擔任。









「金貌美」超辣舞替Zizian

擔任模特兒的Zizian在IG上公開了自己拍攝《假面女郎》的花絮，內文中也提到自己從去年1月開始認真練舞到8月拍攝，中間還確診了新冠肺炎，直到3月為止每天練習2-3個小時，因為舞蹈強度和巨大壓力，甚至瘦了3、4公斤，身高將近170cm的Zizian當時只剩下46公斤左右。原本身材豐滿的她也提到現在雖然體重已經恢復正常數字，上胸和臉頰的凹陷卻是比較難恢復的。





高挑玲瓏身材

雖然Zizian這樣說，不過仍可在IG照片上看出她高挑玲瓏的身材，除了日常生活外，也可看出她非常熱愛高爾夫球運動，同時透過高爾夫球運動能夠訓練臀部和下背部肌肉，也能讓核心肌群更穩定。





高級感厭世臉

Zizian擁有一張充滿高級感的臉龐，一雙又大、又長且有點上揚的雙眼，細長的臉蛋中有較明顯的顴骨和下顎線條，雖然會讓人看起來較為銳利、成熟，但卻也是時下最吸睛的厭世臉。

在妝容上，乾淨絕對是第一要件。在底妝上加上自然毛流感的眉毛，眼妝、頰彩和雙唇選用同樣的色系，讓整體妝容色彩一致，微微光澤感的水潤唇增添些許柔和感，再運用打亮產品加強臉部凸面如：鼻頭、顴骨等，完美融合五官特色和妝容風格，打造宛如灑上一層陽光濾鏡的乾淨妝效。

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